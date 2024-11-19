Куплю дом за наличные! Как не попасться в руки мошенников?

Нет, это не Дикий Запад. Тем не менее, имейте в виду, что эти компании или частные лица, которые очень хотят приобрести ваш дом без посредников и часто сопровождаются обещаниями оплаты полностью наличными, могут оказаться мошенниками.

Управление по защите прав потребителей (OPC), Управление по финансовым рынкам (AMF) и даже Ассоциация риелторов Квебека (ICAIQ) подтвердили нам, что эта деятельность находится за пределами их юрисдикции.

“Означает ли это, что все эти люди или компании на самом деле бандиты? Конечно, нет. Но есть ли среди нас нечестные люди? Безусловно», – без каких-либо колебаний соглашается адвокат Люк Оде, который хорошо знает эту сферу деятельности.

Несколько недель назад в здании суда Монреаля началось судебное разбирательство в отношении Марка Блюменталя и Константина Нифакиса, двух лиц, связанных с компанией с запоминающимся названием «Я покупаю ДОМА за час».

Сделка, в общем, старая как мир, которая в общих чертах заключается в покупке недвижимости по хорошей цене, чтобы более или менее быстро перепродать ее по более высокой цене, как только завершится ремонт. Обычно такую перепродажу называют флип.

Блюменталя обвиняют в том, что его жертвой стали два человека, в то время как Нифакис, как сообщается, обманул девять человек. В ожидании, пока судья оценит, достаточно ли доказательств, чтобы вызвать обвиняемых в суд, запрет на публикацию не позволяет раскрыть схему, использованную для обмана их жертв.

Ассоциация брокеров по недвижимости Квебека (APCIQ) не удивлена тем, что этот сектор, за которым так мало следят, приводит к такого рода трагедиям.

«Закон рынка не всегда плох сам по себе,- говорит адвокат Люк Оде. В общем, никто не приставит вам нож к горлу, чтобы вы согласились продать свой дом за наличные. Однако без дополнительного контроля ни один закон не может по-настоящему защитить часто уязвимых людей, которые попадают в поле зрения этих людей”»