Куплю дом за наличные! Как не попасться в руки мошенников?

Управление по защите прав потребителей (OPC), Управление по финансовым рынкам (AMF) и даже Ассоциация риелторов Квебека (ICAIQ) подтвердили нам, что эта деятельность находится за пределами их юрисдикции.
“Означает ли это, что все эти люди или компании на самом деле бандиты? Конечно, нет. Но есть ли среди нас нечестные люди? Безусловно», – без каких-либо колебаний соглашается адвокат Люк Оде, который хорошо знает эту сферу деятельности.
Несколько недель назад в здании суда Монреаля началось судебное разбирательство в отношении Марка Блюменталя и Константина Нифакиса, двух лиц, связанных с компанией с запоминающимся названием «Я покупаю ДОМА за час».
Сделка, в общем, старая как мир, которая в общих чертах заключается в покупке недвижимости по хорошей цене, чтобы более или менее быстро перепродать ее по более высокой цене, как только завершится ремонт. Обычно такую перепродажу называют флип.
Блюменталя обвиняют в том, что его жертвой стали два человека, в то время как Нифакис, как сообщается, обманул девять человек. В ожидании, пока судья оценит, достаточно ли доказательств, чтобы вызвать обвиняемых в суд, запрет на публикацию не позволяет раскрыть схему, использованную для обмана их жертв.
Ассоциация брокеров по недвижимости Квебека (APCIQ) не удивлена тем, что этот сектор, за которым так мало следят, приводит к такого рода трагедиям.
«Закон рынка не всегда плох сам по себе,- говорит адвокат Люк Оде. В общем, никто не приставит вам нож к горлу, чтобы вы согласились продать свой дом за наличные. Однако без дополнительного контроля ни один закон не может по-настоящему защитить часто уязвимых людей, которые попадают в поле зрения этих людей”»
Дело в том, что вы должны знать, что не случайно незнакомый вам покупатель проявляет интерес к вашему дому, а не к дому соседа.
Его интерес обычно проистекает из получения данных о недвижимости и финансовых данных, продаваемых компаниями, занимающимися добычей данных о земле, такими как MonProspecteur.com, из Квебека, или JLR, собственность американского кредитного агентства Equifax.
Эти фирмы ежедневно сообщают своим подписчикам обо всех предварительных уведомлениях за 60 дней о проведении и продаже дома под судебным контролем , ” – которые ежедневно рассылаются владельцам, находящимся в ситуации неуплаты ипотеки их банком или муниципалитетом за неуплаты городских налогов.
«Люди этого не знают и в большинстве случаев паникуют, – сетует брокер по недвижимости Натали Бегин. Со дня на день они осознают, что рискуют потерять свой дом… »
«И, как по волшебству, в тот же момент,-продолжает она, – покупатель стучится в дверь с готовым решением: быстро купить их дом за звонкие деньги. Очевидно, неизменно по цене на 100 000 – 150 000 долларов ниже рыночной цены”.
Таким образом, владелец кондоминиума в центре Монреаля получил не менее пятидесяти писем от непрошенных покупателей в течение недели после получения своего первого «уведомления за 60 дней».
Если у вас нет денег заплатить ипотеку, лучше сразу обратиться к риелтору и продать дом по рыночной цене, а не ждать, пока банк начнет процедуру по изыманию дома. Ведь при продаже вашего дома банком, вы потеряете все, что заплатили за него в течение многих лет, а также ваш первый взнос.
Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.
Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.
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