Гуляем по Монреалю: Старый город

Старый Монреаль (Vieux-Montreal) расположен между улицей Сен-Антуан и портом, ограниченный с двух сторон улицами Макгилл и Берри.

Это историческое место было основано Полем Шомеди де Мезоннёвом и стало первым поселением Вилль-Мари. Хотя от старинных укреплений XVIII века остались лишь немногие каменные фрагменты, множество исторических зданий были восстановлены, позволяя ощутить дух Новой Франции.

Площадь Жака Картье (place Jacques-Cartier) — отличное стартовое место для прогулки. Ранее здесь располагался рынок овощей; хотя его больше нет, площадь по-прежнему привлекает цветочных торговцев и уличных артистов. Обратите внимание на старинные каменные дома, которые построены для того, чтобы противостоять зимним холодам — с высокими крутыми крышами, предотвращающими накопление снега.

Неподалеку от площади, на улице Нотр-Дам, находится ратуша (Hotel de Ville), яркий представитель французского ренессанса XIX века. Именно с её балкона в 1967 году генерал де Голль произнес свой знаменитый призыв «Vive le Quebec libre!», который зажег страсти местных сепаратистов.

Прямо напротив, на улице Нотр-Дам, располагается Шато Рамзай (Chateau Ramezay), где с 1705 по 1724 годы жил французский губернатор Клод де Рамзай. Здание сменяло владельцев, прежде чем стать музеем, посвященным жизни в Новой Франции, сохранившим уникальные экспонаты, включая колониальную кухню и ирокезскую одежду.

Рю Бонсекур — одна из ключевых исторических улиц, простирающаяся от rue Notre-Dame до старого порта (Vieux-Port). На этой улице, выделяясь двойным рядом остроконечных мансардных окон, находится Дом Папино (Maison Papineau) под № 440, построенный в 1785 году. Это был семейный дом Луи-Жозефа Папино, противоречивого политика XIX века: с одной стороны, он был лидером патриотов, а с другой — земельным владельцем, активно защищавшим свои интересы. В 1837 году, во время беспорядков, здание почти полностью сгорело. Папино был спасен британскими войсками, после чего ему пришлось покинуть страну.

На углу rue St-Paul расположен Дом Кальвета (Maison du Calvet), возведённый в 1725 году богатым гугенотом и преобразованный в уютный отель с рестораном «Auberge du Pierre Calvet». Как протестанту, Пьеру Кальвету было поручено должность мирового судьи, но его арестовали за продажу товаров американцам. Это здание с широким камином и изящными оконными рамами является одним из лучших образцов французской колониальной архитектуры.

С 1772 года церковь Нотр-Дам де Бон Секюр (Notre-Dame-de-Bon-Secours; rue Saint-Paul Est, 400) стоит на месте сгоревшей часовни, основанной Маргаритой Буржуа, первой школьной учительницей. Вместе с тремя помощницами она содействовала просвещению местных жителей. Эти женщины, работая медсестрами и учительницами, также ухаживали за filles de Roi (дочерьми короля), которые были привезены из Франции для брака с местными мужчинами. В XIX веке Нотр-Дам де Бон Секюр стала «церковью моряков», куда выжившие после кораблекрушений приносили корабельные модели в знак благодарности. Эти модели до сих пор висят под потолком и освещаются маленькими электрическими лампочками. Обратите внимание на расписной свод потолка, выполненный в технике trompe l’oeil, создающий эффект высокоготического собора. Поднимитесь по лестнице, чтобы насладиться панорамным видом на Старый Монреаль и гавань.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.