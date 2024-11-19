Принц Гарри удивил поклонников своим неожиданным визитом на Кубок Грея в Канаде

Герцог Сассекский, Принц Гарри, стал зрителем финального матча Кубка Грея в Ванкувере. Он появился на стадионе до начала поединка между командами «Торонто Аргонавтс» и «Виннипег Блю Бомберс».

Во время своего пребывания принц Гарри взаимодействовал с фанатами, приветствовал их и искренне улыбался.

В интервью телеканалу TSN он поделился своей радостью по поводу предстоящего матча и выразил нетерпение увидеть его.

Основная причина визита герцога в Ванкувер связана с подготовкой к Играм Непокоренных, которые пройдут с 8 по 16 февраля в Ванкувере и Уистлере.

Это событие будет особенным, так как в первый раз в программе появятся зимние виды спорта.

Игры Непокоренных, учредителем которых является принц Гарри с 2014 года, соберут более 500 раненых ветеранов и действующих военнослужащих из 23 стран, которые будут соревноваться в различных дисциплинах, демонстрируя силу духа и стойкость.

Пока принц Гарри находился в Канаде, его жена Меган Маркл посетила в Лос-Анджелесе презентацию новой линии волос Highbrow Hippie, разработанной ее подругой и колористом Кади Ли совместно с Майкой Харрис.

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