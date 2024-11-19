Оригинал самого известного фотопортрета Черчилля вернули владельцу

Оригинал самого знаменитого фотопортрета Уинстона Черчилля вернули его владельцу. Это изображение без сигары, известное как “Рычащий лев”, было украдено несколько лет назад из роскошного отеля “Шато-Лорье” в Оттаве.

Теперь оригинал, обладающий значительной ценностью, выставлен для зрителей, однако уже под охранным стеклом с системами наблюдения.

Эта черно-белая фотография, напечатанная на британской купюре в £5, была сделана 30 декабря 1941 года после выступления Черчилля в парламенте Канады.

По оценкам, ее стоимость может достигать нескольких миллионов долларов.

Похититель заменил оригинал на подделку с фальшивой подписью автора, фотографа Юсуфа Карша, что долгое время не удавалось заметить.

Возврат редкой работы согласился осуществить новый владелец, итальянский юрист Никола Кассинелли, который купил ее за всего лишь $5,3 тыс. на аукционе Sotheby’s в мае 2022 года, не подозревая о ее истинной ценности.

В ходе международного расследования выяснилось, что фото было оригинальным и исчезло из канадского отеля в январе 2022 года.

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