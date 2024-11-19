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Новости Оригинал самого известного фотопортрета Черчилля вернули владельцу
CBC.ca

Оригинал самого известного фотопортрета Черчилля вернули владельцу

Степан Артемьевский Ноя 19, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Оригинал самого известного фотопортрета Черчилля вернули владельцу отключены 1 Просмотров

Оригинал самого знаменитого фотопортрета Уинстона Черчилля вернули его владельцу. Это изображение без сигары, известное как “Рычащий лев”, было украдено несколько лет назад из роскошного отеля “Шато-Лорье” в Оттаве.

 

Теперь оригинал, обладающий значительной ценностью, выставлен для зрителей, однако уже под охранным стеклом с системами наблюдения.

Эта черно-белая фотография, напечатанная на британской купюре в £5, была сделана 30 декабря 1941 года после выступления Черчилля в парламенте Канады.

По оценкам, ее стоимость может достигать нескольких миллионов долларов.

Похититель заменил оригинал на подделку с фальшивой подписью автора, фотографа Юсуфа Карша, что долгое время не удавалось заметить.

Возврат редкой работы согласился осуществить новый владелец, итальянский юрист Никола Кассинелли, который купил ее за всего лишь $5,3 тыс. на аукционе Sotheby’s в мае 2022 года, не подозревая о ее истинной ценности.

В ходе международного расследования выяснилось, что фото было оригинальным и исчезло из канадского отеля в январе 2022 года.

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