Канадский диетолог Эбби Шарп развеяла миф о пользе овощных чипсов

Канадский диетолог Эбби Шарп развеяла миф о том, что овощные чипсы могут быть полезной альтернативой традиционным картофельным чипсам.

По её словам, это связано с высоким содержанием углеводов и нехваткой клетчатки и белка в этом продукте.

В интервью изданию Daily Mail Шарп исследовала пищевую ценность овощных чипсов, которые часто ошибочно считаются более здоровым выбором.

Она подчеркнула, что хотя в овощных чипсах калорийность ниже — 130 калорий на порцию против 160 в картофельных, это не так важно, когда рассматриваются иные показатели.

Овощные чипсы содержат больше углеводов (17 г по сравнению с 15 г в картофельных) и соли (220 мг против 170 мг), а также меньше белка и полезной клетчатки.

Шарп отметила, что многие овощные чипсы изготавливаются на основе картофельного крахмала и муки, а добавление ингредиентов, таких как шпинат и томатная паста, служит лишь для придания цвета без реального улучшения пищевой ценности.

Кроме того, в отличие от простого производства картофельных чипсов, процесс изготовления овощных чипсов требует более сложной технологической обработки.

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