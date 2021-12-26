Чтиво выходного дня: Великолепный балет Петра Чайковского «Щелкунчик»

18 декабря 1892 года был впервые исполнен на сцене Мариинского театра Санкт-Петербурга балет Петра Чайковского «Щелкунчик» в двух актах на либретто Мариуса Петипа по мотивам сказки Эрнста Гофмана «Щелкунчик и мышиный король».

18 декабря 1892 года был впервые исполнен на сцене Мариинского театра Санкт-Петербурга балет Петра Чайковского «Щелкунчик» в двух актах на либретто Мариуса Петипа по мотивам сказки Эрнста Гофмана «Щелкунчик и мышиный король».

В 1890 году Чайковскому было предложено написать одноактную оперу и балет – предполагалось, что оба произведения будут исполняться в один вечер. Работать композитор начал вместе с хореографом Мариусом Петипа – они постоянно обсуждали малейшие детали будущей постановки. Петр Ильич продолжал работу над музыкой даже во время путешествия на пароходе в США – он принимал участие в открытии знаменитого Карнеги-холла.

К февралю 1892 года спектакль был полностью закончен – Русское музыкальное общество очень благосклонно приняло премьеру сюиты из «Щелкунчика», а первая постановка на сцене Мариинского театра состоялась в декабре этого же года.

Первоисточник – сказка Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король», вышедшая в 1861 году. По ней девочка Марихен Штальбаум получает в подарок довольно уродливую куклу – щипцы для колки орехов. В то время в Германии считалось, что щелкунчики приносят в дом удачу, поэтому дарить их было вполне обычным делом.

Ночью Щелкунчик оживает и вступает в битву с полчищем мышей. Крестный Дроссельмейер утром рассказал девочке таинственную историю о своем племяннике, которого заколдовал жестокий Мышиный король. Затем Марихен и ее кукол Клару и Щелкунчика снова атакуют мыши – после победы над ними они дружно отправляются в волшебное царство, где девочка становится настоящей принцессой.

На французский язык сказку перевел Эмиль Лабедолльер, а затем над художественной адаптацией и расцвечиванием перевода поработал создатель «Трех мушкетеров» Александр Дюма. Именно его версия и была взята за основу при работе над балетом.

«Щелкунчик» и опера «Иоланта» были показаны перед Новым годом в Мариинском театре – костюмами занимался Всеволожский, а дирижировал постановками Рикардо Дриго. Публике больше понравилась опера, а критики вообще приняли премьеру довольно прохладно. С тех пор два этих произведения никогда больше не ставились в одну программу.

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Тем не менее постановка оставалась в репертуаре Мариинки еще три десятка лет – и довольно скоро воздушный, легкий и мелодичный спектакль стал очень популярен у публики, а традиция отдавать второстепенные роли ученикам профильных заведений осталась со времен премьеры балета и дожила до наших дней.

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В Большом театре балет Перта Чайковского «Щелкунчик» впервые показали 21 мая 1919 года в постановке Александра Горского, с декорациями и костюмами Константина Коровина. Премьера состоялась в стране, разрушенной революцией и войной, – но даже тогда постановка была сделана с размахом. В первой версии 1919 года сцена была оформлена в виде огромного стола, на котором стоял кофейный сервиз, а из него по ходу разворачивания сюжета выпархивали танцоры.

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Московской же версии балета выпал самый громкий успех – именно «Щелкунчик» в постановке Юрия Григоровича триумфально объехал весь мир – с 1966 года этот балет не покидает репертуар ГАБТа. Балет уже более века с успехом идет на подмостках других стран – отличаются костюмы и прочтение хореографии в разных постановках, но все равно он остается празднично-волшебным «Щелкунчиком». Одна из ярких и приметных версий – от балетмейстера Джорджа Баланчина. Впервые зрители Нью-Йорка увидели ее в 1954 году, и с тех пор количество поклонников этой постановки только растет.

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Музыка балета Петра Чайковского использовалась и для создания полнометражных мультфильмов волшебной красоты: в 1940 году студия Уолта Диснея выпустила ленту «Фантазия», а Борис Степанцев создал анимационный фильм по сказке Гофмана – на нем выросли многие поколения советских детей.