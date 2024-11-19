В Монреале радиостанции исключили из своих плейлистов песни Майкла Джексона

Три крупные радиокомпании в Монреале решили убрать из эфира все музыкальные произведения Майкла Джексона.

Это решение стало следствием реакции аудитории на выход документального фильма “Покидая Неверлэнд”, в котором поднимаются обвинения против певца в сексуальном насилии над несовершеннолетними, сообщает телеканал CBC.

Фильм базируется на свидетельствах Уэйда Робсона и Джеймса Сэйфчака, которые рассказали о травмах, которые они пережили в детстве на ранчо Джексона.

Оба мужчины пытались подать иски против него в 2013 году, но они были отклонены из-за технических недостатков.

Премьера картины состоялась на независимом кинофестивале “Санденс”, а вскоре после этого она была показана в эфире.

Представитель компании, управляющей радиостанциями CKOI и Rythme, а также англоязычным The Beat, рассказал, что решение об исключении хитов Джексона было принято сразу же после премьеры.

“Мы активно слушаем мнения наших слушателей, и показ этого документа вызвал определенную реакцию”, – прокомментировала Кристин Дикэр, директор по маркетингу компании Cogeco.

На волнах других радиостанций песни Джексона все же звучат.

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