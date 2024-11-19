Ошибочное вмешательство лишило мужчину ноги: канадец стал жертвой медицинской халатности

В больнице Грейс в Виннипеге произошла вопиющая ошибка в медицине. Джейсон Кеннеди обратился за помощью с серьезным заражением костей в правой ноге, но хирурги ошибочно ампутировали его здоровую левую ногу.

“Я думал, что это какой-то плохой сон. В правой ноге все еще осталась боль, и она на месте,” — с огорчением поделился Джейсон, когда узнал об ошибке.

Случившееся привело к тяжелым последствиям для пациента. Прежде всего – моральным. Региональные органы здравоохранения Виннипега быстро инициировали расследование.

Представитель больницы отметил, что информация о происшествии ограничена “сложной клинической ситуацией”, однако подтвердил, что медицинская команда встретилась с Кеннеди и извинилась за непростительную ошибку.

Теперь, столкнувшись с потерей ноги, Джейсон Кеннеди хочет рассказать свою историю, чтобы привлечь внимание к безопасности пациентов в медицинских учреждениях.

Его мать требует компенсацию за страдания сына, подчеркивая, что семья намерена добиваться справедливости.

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