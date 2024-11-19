Неизвестное заболевание мозга уносит жизни молодых людей в Канаде

По данным National Post, в стране уже зафиксировано 40 случаев летального исхода.
Как сообщает источник, болезнь преимущественно поражает людей в возрасте до 45 лет. В общей сложности зафиксировано несколько сотен случаев, из которых 40 завершились трагически.
Среди клинических проявлений этого заболевания наблюдаются тревожные чувства, нарушения сна, боли в конечностях, проблемы с координацией, скрежет зубами, интенсивные мышечные спазмы, галлюцинации и ухудшение зрения.
Премьер-министр Нью-Брансуика, Сьюзан Холт, обратилась в «Агентство общественного здравоохранения Канады» с просьбой оказать помощь в расследовании этого загадочного недуга и выделила 5 миллионов долларов на эти цели.
Напоминаем, что ранее врачи указали на продукты, способствующие повышению риска сердечно-сосудистых заболеваний и образованию атеросклеротических бляшек, рекомендую избегать трансжиров, сосисок и колбас для поддержания здоровья.
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