Неизвестное заболевание мозга уносит жизни молодых людей в Канаде

Канадские медицинские эксперты сообщили о тревожной тенденции среди пациентов, страдающих от загадочного заболевания мозга.

По данным National Post, в стране уже зафиксировано 40 случаев летального исхода.

Как сообщает источник, болезнь преимущественно поражает людей в возрасте до 45 лет. В общей сложности зафиксировано несколько сотен случаев, из которых 40 завершились трагически.

Среди клинических проявлений этого заболевания наблюдаются тревожные чувства, нарушения сна, боли в конечностях, проблемы с координацией, скрежет зубами, интенсивные мышечные спазмы, галлюцинации и ухудшение зрения.

Премьер-министр Нью-Брансуика, Сьюзан Холт, обратилась в «Агентство общественного здравоохранения Канады» с просьбой оказать помощь в расследовании этого загадочного недуга и выделила 5 миллионов долларов на эти цели.

Напоминаем, что ранее врачи указали на продукты, способствующие повышению риска сердечно-сосудистых заболеваний и образованию атеросклеротических бляшек, рекомендую избегать трансжиров, сосисок и колбас для поддержания здоровья.

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