С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Нас ожидает прохладный осенний день. Но в нем тоже можно найти много приятного и полезного. А мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

Ежегодно 19 ноября в мире отмечается Международный мужской день (англ. International Men’s Day, IMD), с целью подчеркнуть положительную роль мужчин в семье и обществе.

Ежегодно 19 ноября отмечается День женского предпринимательства (Women`s Entrepreneurship Day, WED). Впервые он прошёл в 2014 году в Нью-Йорке (США), а затем был поддержан ООН и в последующие годы получил известность и в других странах мира.

В этот день отмечается память святителя Павла Исповедника, который был епископом в Малой Азии. В России святого Павла стали считать заступником военных моряков Российского флота. Дело в том, что в 1797 году была освящена церковь его имени, и именно в ней начали собирать реликвии, которые относились к истории военно-морского флота.

19 ноября 1819 года в Мадриде (Испания) в специально выстроенном великолепном дворцовом здании открылся музей, известный миру как Прадо — одна из богатейших художественных галерей мира.

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Наслаждаемся настоящей осенью, ветреной, дождливой, иногда пасмурной, которая постепенно уступит свои права матушке-зиме! Как приятны сейчас кленовые ковры под ногами! Как здорово вдыхать свежий, уже слегка морозный воздух!

Одевайтесь теплее! Не болейте! Уже совсем скоро начнется календарная зима! А там и до праздников – рукой подать!

С добрым утром, Монреаль! С добрым ноябрьским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

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