Покупатели возвращаются на рынок жилья, как банки отреагируют на это?

Ипотечные брокеры считают, что поскольку последние данные по рынку жилья от Канадской ассоциации недвижимости (CREA) свидетельствуют, что покупатели становятся более активными, конкуренция между банками будет усиливаться в будущем.

Агентство Bloomberg News сообщило в пятницу, что продажи жилья в Канаде достигли двухлетнего пика в октябре после серии снижений процентных ставок Банком Канады, которые вернули покупателей на рынок. Данные CREA за октябрь показали, что количество сделок выросло на 7,7% по сравнению с предыдущим месяцем, что является самым высоким показателем с апреля 2022 года. Однако базовая цена на жилье снизилась на 0,1% до 716 800 долларов.

“Мы наблюдаем заметный рост продаж наряду со снижением количества новых предложений. Это, в сочетании с новыми правилами ипотечного кредитования, вступающими в силу 15 декабря, и ожидаемым снижением процентных ставок Банком Канады в следующем месяце, еще больше обострит конкуренцию”, – заявила Лия Златкин, лицензированный ипотечный брокер в заявлении для Bloomberg.

Она добавила, что “Покупатели жилья, которые до этого выжидали лучшего момента, теперь активно вовлекаются в процесс, взвешивают свои варианты и задают важные вопросы о том, какие ставки – фиксированные или плавающие – лучше всего соответствуют этой быстро меняющейся ситуации”.

“Для тех, кто рассматривает возможность покупки жилья, время возможностей заканчивается. Сейчас самое подходящее время действовать, пока рынок окончательно не склонился в пользу продавцов”.

Виктор Тран, эксперт по ипотечным кредитам и недвижимости RATESDOTCA, сказал в заявлении для BNNBloomberg.ca что рынок жилья начинает восстанавливаться, что является “хорошей новостью как для покупателей, так и для продавцов”.

“Если Банк Канады в декабре еще раз резко снизит процентную ставку, мы можем стать свидетелями переломного момента в психологии покупателей, который может привести к напряженному зимнему сезону”, – сказал он.

Он также отметил, что ряд покупателей , уже получивших предварительные письма от банка на получение ипотечного кредита, ждут подходящего момента и подходящую недвижимость для покупки”.

“Как только ситуация изменится и покупатели массово выйдут на рынок, мы, вероятно, увидим быстрое оживление рынка и соответствующий рост цен на жилье”.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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