Покупатели возвращаются на рынок жилья, как банки отреагируют на это?

Агентство Bloomberg News сообщило в пятницу, что продажи жилья в Канаде достигли двухлетнего пика в октябре после серии снижений процентных ставок Банком Канады, которые вернули покупателей на рынок. Данные CREA за октябрь показали, что количество сделок выросло на 7,7% по сравнению с предыдущим месяцем, что является самым высоким показателем с апреля 2022 года. Однако базовая цена на жилье снизилась на 0,1% до 716 800 долларов.
“Мы наблюдаем заметный рост продаж наряду со снижением количества новых предложений. Это, в сочетании с новыми правилами ипотечного кредитования, вступающими в силу 15 декабря, и ожидаемым снижением процентных ставок Банком Канады в следующем месяце, еще больше обострит конкуренцию”, – заявила Лия Златкин, лицензированный ипотечный брокер в заявлении для Bloomberg.
Она добавила, что “Покупатели жилья, которые до этого выжидали лучшего момента, теперь активно вовлекаются в процесс, взвешивают свои варианты и задают важные вопросы о том, какие ставки – фиксированные или плавающие – лучше всего соответствуют этой быстро меняющейся ситуации”.
“Для тех, кто рассматривает возможность покупки жилья, время возможностей заканчивается. Сейчас самое подходящее время действовать, пока рынок окончательно не склонился в пользу продавцов”.
Виктор Тран, эксперт по ипотечным кредитам и недвижимости RATESDOTCA, сказал в заявлении для BNNBloomberg.ca что рынок жилья начинает восстанавливаться, что является “хорошей новостью как для покупателей, так и для продавцов”.
“Если Банк Канады в декабре еще раз резко снизит процентную ставку, мы можем стать свидетелями переломного момента в психологии покупателей, который может привести к напряженному зимнему сезону”, – сказал он.
Он также отметил, что ряд покупателей , уже получивших предварительные письма от банка на получение ипотечного кредита, ждут подходящего момента и подходящую недвижимость для покупки”.
“Как только ситуация изменится и покупатели массово выйдут на рынок, мы, вероятно, увидим быстрое оживление рынка и соответствующий рост цен на жилье”.
Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.
Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.
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