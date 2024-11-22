С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Нас ожидает прохладный осенний день. Но в нем тоже можно найти много приятного и полезного. А мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

Ежегодно 22 ноября в мире отмечается добрый семейный праздник — День сыновей или День сына.

В этот день отмечается память преподобной Матроны Царьградской, жившей в 5 веке в Константинополе. На Руси говорили, что «с Матрёны (Матроны) зимней зима встает на ноги, и морозы прилетают от железных гор». По приметам в этот день судили о погоде на ближайшие дни. Иней сулил морозы, а туман — оттепели. О грядущем потеплении говорили и гуси, вышедшие на лёд в поисках открытой воды. А вот если на Матрёну выдавалась облачная и снежная погода, это предвещало ненастный май.

В Кракове 22 ноября 1605 года состоялось обручение по доверенности Марины Мнишек, юной дочери знатного польского воеводы Юрия Мнишека, и Лжедмитрия I, который за четыре месяца до этого события венчался в Успенском соборе Московского Кремля на русское царство. Интересы жениха представлял его «посол» из Москвы Афанасий Власьев.

22 ноября 1941 года ледовая «Дорога жизни», носившая официальное наименование Военно-автомобильная дорога №101 (№102) начала свою работу. В этот день из Ленинграда за продовольствием выехала автоколонна из 60 грузовиков.

22 ноября 1960 года с конвейера Запорожского завода «Коммунар» (который позже был переименован в «Запорожский автомобилестроительный завод») сошла первая промышленная партия автомобилей «Запорожец» – ЗАЗ-965.

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Наслаждаемся настоящей осенью, ветреной, дождливой, иногда пасмурной, которая постепенно уступит свои права матушке-зиме! Как приятны сейчас кленовые ковры под ногами! Как здорово вдыхать свежий, уже слегка морозный воздух!

Одевайтесь теплее! Не болейте! Уже совсем скоро начнется календарная зима! А там и до праздников – рукой подать!

С добрым утром, Монреаль! С добрым ноябрьским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

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