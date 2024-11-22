Гуляем по Монреалю: исторический и культурный центр города

Из центральных торговых улиц Монреаля, безусловно, главенствующая – это rue Ste-Catherine, в которой расположены универмаги, кинотеатры, туристические агентства, бары и рестораны.

Более оживленная, чем роскошная, она всегда заполнена людьми. На улице Университи находится англиканский собор Церкви Христовой (1859), который является образцом изысканной английской готики. Внутри вы сможете полюбоваться каменными скульптурами, украшающими главный алтарь.

На rue Crescent и соседних улицах Montaigne и Bishop вас встретят стильные бутики и уютные бистро. Викторианские дома с каменными террасами, отремонтированные и ярко раскрашенные, теперь отданы модным магазинам, художественным галереям и барам для холостяков.

Эти очаровательные здания плавно соединяют rue Ste-Catherine и изящную rue Sherbrooke. Вблизи перекрестка с rue Crescent находится Монреальский музей изящных искусств (Musee des Beaux-Arts de Montreal), образующий основной городской «галерейный ряд», где можно приобрести антиквариат, ювелирные изделия, серебряную посуду и восточные ковры.

Даже если вы не останавливались в «Ritz-Carlton Hotel», стоит зайти туда, чтобы отдохнуть и насладиться освежающим коктейлем.

Напротив Музея истории Канады имени Маккорда располагается Университет Макгилла, который является ведущим англоязычным учебным заведением Монреаля. Этот университет имеет международную репутацию; среди его известных выпускников можно встретить таких личностей, как физик Эрнест Резерфорд, канадский комик Стивен Ликок и, как полагают многие, Джек Потрошитель. В Музее естественной истории университета (Redpath Museum; часы работы: пн—пт 9:00—17:00, вс 13:00—17:00) представлены коллекции минералов, окаменелостей и зоологических артефактов.

Университет был основан в начале XIX века шотландским пушным торговцем Джеймсом Макгиллом и славится своими факультетами инженерии и медицины. На сегодняшний день здесь учится до 33 000 студентов. В 1969 году квебекские сепаратисты провели бурные, но неудачные протесты, стремясь сделать университет франкоязычным. Среди других значительных учебных заведений города выделяются колледж «Concordia» и франкоязычные Université de Montréal и Université du Québec à Montréal.

Между бульварами Рене-Левека и Мезоннёва находятся культурные и торговые центры «Place des Arts» и «Complexe Desjardins». «Place des Arts» представляет собой современное культурное учреждение с концертным залом, двумя театрами и пространством для камерной музыки.

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