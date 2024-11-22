Купить свой дом или оставаться на съемной квартире?

Покупка своего дома-это мечта многих семей, которые часто вкладывают в него все свои сбережения… не обязательно до конца понимая, что это влечет за собой.

В последние годы стоимость домов и квартир значительно выросла. Косвенные затраты, связанные с покупкой, а также финансовые обязательства, связанные с владением недвижимости, также выросли.

Более глубокое понимание процесса покупки недвижимости позволит покупателям избежать неприятных сюрпризов в будущем.

Во-первых, расходы на нотариуса, обязательного при покупке недвижимости в Квебеке. Они различаются в зависимости от транзакции и требуемых услуг, но в последние годы значительно выросли. Для простой транзакции требуется от 1800 до 2000 долларов.

Плата за Welcome Taxe или городской налог на приобретение недвижимости в последние годы стал предметом гордости муниципалитетов. В то время как стоимость домов удвоилась, ставка налога осталась практически неизменной, так что для «средней» семьи нередко наблюдается налог в пятизначных цифрах.

Если вы не хотите иметь неприятные сюрпризы в будущем, настоятельно рекомендуется, чтобы ваше новое приобретение осмотрел член Ассоциации строительных инспекторов Квебека. В зависимости от размера дома, рассчитывайте на сумму от 600 до 1000 долларов.

Наконец, для тех, кто вносит менее 20% первоначального взноса, ипотечное страхование SCHL может добавить значительную сумму к ипотеке.

Так все таки покупать или арендовать?

Прежде чем с головой окунуться в покупку недвижимости, необходимо также сравнить все соответствующие затраты.

Аренда дает определенные преимущества по сравнению с покупкой: меньше затрат, меньше непредвиденных обстоятельств, отсутствие налогов на недвижимость.

Одним из основных преимуществ владения недвижимостью является то, что при продаже вашего дома, вы не платите ни цента налога на прибавочную стоимость, не зависимо на сколько он вырос в цене.