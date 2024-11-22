Стало появляться все больше нерегулируемых такси на дорогах Квебека

С тех пор как индустрия такси была дерегулирована, чтобы позволить Uber выйти на рынок, на дорогах Квебека появляется все больше незарегистрированных такси.

Генеральный менеджер Champlain Taxi Джордж Бусиотис сказал, что существует множество способов узнать, легально ли такси.

“Итак, первое, на что люди должны обратить внимание, садясь в машину, – это синяя наклейка с тарифами, которую выдает транспортная комиссия. Это официальная наклейка”, – сказал он. “Затем, как только вы откроете дверь и окажетесь внутри, вы увидите номер TVQ (налоговый номер), вы увидите его удостоверение личности из SAAQ. Это похоже на водительское удостоверение”.

Кроме того, в кабине должен быть установлен физический или виртуальный планшетный счетчик, который хорошо виден.

Бусиотис говорит, что поддельные такси существовали всегда, но их стало сложнее обнаружить, когда отрасль была дерегулирована.

“У нас была табличка ”Т”, у нас был личный номер, и все наши куполочки были одинаковыми”, – сказал он. “Каждый может отличить такси по этому куполочку, и люди чувствовали себя в большей безопасности, а мы знали, кто находится за рулем”.

На сайтах онлайн-магазинов, таких как Amazon, к сожалению, продаются обычные куполочки для такси стоимостью менее 30 долларов, что не является незаконным, но может вызвать путаницу, – говорит Бусиос.

“Всегда были таксисты и владельцы такси, которые никогда не были связаны с ассоциациями такси”, – сказал он. “По-французски мы называем их фантомами. По-английски мы называем это независимыми таксистами. У них по-прежнему был бы традиционный taxi dome, но теперь, без закона, они не обязаны его получать. Это не значит, что они нелегальны, это просто означает, что они не связаны с таксомоторной компанией.”

Барриос сказал, что отрасль нуждается в большем регулировании.

“Надеюсь, они вернут часть власти городу, и в индустрии такси, а также в индустрии Uber будет немного больше контроля, потому что давайте не будем забывать, что в мире также много нелегальных водителей Uber”, – сказал он, добавив, что ужесточение контроля это будет означать большую подотчетность и более безопасную поездку домой.

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