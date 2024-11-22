В Канаде отозвали органическую морковь из-за кишечной палочки

Канадское агентство по контролю за продуктами питания (CFIA) объявило об отзыве как детской, так и цельной органической моркови, продаваемой в нескольких продуктовых магазинах, из-за заражения кишечной палочкой.

В отзыв по всей Канаде входят бренды Compliments, President’s Choice, Bunny-Luv и Cal-Organic.

Отзыв CFIA был произведен через 24 часа после того, как аналогичное уведомление было выпущено Центрами США по контролю и профилактике заболеваний. К югу от границы заболели по меньшей мере 39 человек, в результате чего один человек скончался.

Профессор лаборатории агропродовольственной аналитики Университета Далхаузи. Сильвен Шарлебуа, который поначалу был озадачен не слишком быстрой реакцией Канады, говорит: “Эти продукты широко потребляются в Канаде, и поэтому возникает вопрос, почему такая задержка. Вам действительно интересно, что происходит, почему задержка, учитывая масштабы отзыва? Мы должны были получить уведомление (раньше) от Канадского агентства по безопасности пищевых продуктов.”

Морковь была выращена на ферме Grimmway Farms в Бейкерсфилде, штат Калифорния, которая на своем веб-сайте называет себя крупнейшим производителем моркови в мире.

Шарлебуа считает, что вспышка кишечной палочки, вероятно, вызвана засухой в Калифорнии, от которой пострадали многие сельскохозяйственные культуры в американском штате.

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