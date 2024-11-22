Формула-1 перенесет этап Гран-При Канады в календаре, чтобы сократить количество поездок участников

В понедельник “ Формула – 1” сообщила, что гонка в Монреале будет проходить “ в третий или четвертый уик -энд в мае каждого года “ , а не в июне , когда она проходит в разгар череды европейских гонок , что вынуждает команды пересекать Атлантический океан и возвращаться обратно в течение одного уик -энда .

По словам представителей Формулы–1, это решение было согласовано с организатором гонки после консультаций с канадскими властями.

Но оно все еще должно быть одобрено руководящим органом этого вида спорта, FIA.

Президент и главный исполнительный директор Формулы-1 Стефано Доменикали поблагодарил канадских организаторов за согласие “ускорить временные работы”, необходимые для проведения гонки на острове Нотр-Дам в черте города Монреаль.

“Это изменение сделает наш календарь в будущем не только более устойчивым, но и более разумным с точки зрения логистики для наших команд и персонала”, – говорится в его заявлении.

В этом году Гран-при Канады прошел 9 июня, между гонками в Монако и Испании, а в следующем году он запланирован на 15 июня, между гонками в Испании и Австрии.

Новая дата потенциально может привести к тому, что Гран-при Канады станет продолжением гонки Формулы-1 в Майами, которая проводится в начале мая начиная с 2022 года.

Соглашение, подписанное в 2021 году после двух отмен из-за пандемии COVID-19, продлило место Гран-при Канады в календаре Формулы-1 до 2031 года.

В этом сезоне “Формула-1” расширила свое расписание до рекордных 24 гонок и постаралась сократить расходы на перевозку команд, автомобилей и персонала по всему миру.

В этом сезоне Гран-при Японии перенесли на апрель, чтобы провести его между гонками в Китае и Австралии.

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