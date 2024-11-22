Городской совет Монреаля проголосовал против введения чрезвычайного положения в связи с бездомностью

Городской совет Монреаля проголосовал против предложения об объявлении чрезвычайного положения в связи с бездомностью.

Независимый советник Крейг Сове представил это предложение, заявив, что кризис бездомных в Монреале наблюдается уже десять лет из-за многих социальных проблем в дополнение к пандемии COVID-19 и наркотической зависимости, особенно от опиоидов, таких как фентанил.

“Люди напуганы”, – сказал Сове в мэрии во время заседания совета. “Они боятся за других. Они обеспокоены; общественные организации чрезвычайно обеспокоены, и люди хотят видеть план, и они хотят знать, что с людьми этой зимой все будет в порядке”.

Другой независимый советник Серж Сассевиль обвинил правительство провинциальной коалиции “Авенир Квебек” (CAQ) в том, что оно заснуло за рулем, поскольку чрезвычайное положение потребовало бы срочных действий со стороны команды премьер-министра Франсуа Лего.

В августе Сассевилл сказал, что он больше не чувствовал себя в безопасности в городе после того, как его дом и имущество подверглись нападению вандалов.

“Я потерял чувство безопасности в своем доме, и сейчас это действительно большая проблема в центре Монреаля”, – сказал он в интервью CTV News. “Власти полностью утратили контроль над тем, что происходит в центре города. Там грязно, там насилие. Повсюду конусы. Это кошмар. Нужно что-то делать”.

Сове добавил, что, по данным офиса коронера Квебека, сейчас умирает в три раза больше бездомных, чем три года назад.

“Что нам нужно, так это действовать”, – сказал он. “Я знаю, что есть хорошие люди, работающие на всех уровнях правительства, чтобы добиться изменений. Я чувствую, что по-настоящему слабым звеном является город Квебек. Это правительство CAQ. Я думаю, что правительство CAQ недостаточно активно работает над этим делом.”

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