Уровень инфляции в Канаде снова подскочил на 2%

Как показали данные, опубликованные во вторник, годовой уровень инфляции в Канаде в октябре ускорился больше, чем ожидалось, до 2,0%, поскольку цены на бензин упали меньше, чем в предыдущем месяце, что, вероятно, снижает шансы на еще одно значительное снижение процентной ставки в декабре.

Аналитики, опрошенные агентством Reuters, прогнозировали, что уровень инфляции ускорится до 1,9 процента с 1,6 процента в сентябре. В августе годовой показатель составил 2 процента. Согласно данным Статистического управления Канады, в месячном исчислении индекс потребительских цен вырос на 0,4 процента после двух последовательных месячных сокращений. Месячный прирост также превзошел ожидания рынка, ожидавшего увеличения на 0,3 процента.

Несмотря на то, что это был первый рост годовой инфляции с июня, этот рост в целом соответствовал прогнозу Центрального банка о ее возвращении к прежним двум процентам после того, как снижение цен на энергоносители привело к более быстрому, чем ожидалось, замедлению общей инфляции в последние месяцы.

В октябре Статистическое управление Канады сообщило, что снижение цен на бензин на четыре процента в годовом исчислении по сравнению с сентябрьским снижением на 10,7 процента привело к ускорению роста инфляции. Без учета бензина уровень инфляции оставался на уровне 2,2 процента третий месяц подряд.

Это были последние данные по инфляции, опубликованные в преддверии объявления Банком Канады процентной ставки 11 декабря, когда денежные рынки ожидают примерно 60-процентного снижения как минимум на 25 базисных пунктов.

Банк снизил свою процентную ставку на 125 базисных пунктов на последних четырех заседаниях по определению политики, включая снижение на 50 базисных пунктов в октябре, когда управляющий Тифф Маклем заявил, что будет дальнейшее смягчение, если экономика будет развиваться примерно в соответствии с прогнозами.

Предпочитаемые банком показатели базовой инфляции, индекс потребительских цен-медиана и индекс потребительских цен-трим, также повысились. Медианный индекс потребительских цен (CPI), или среднее значение изменения цен за месяц, увеличился до 2,5% с 2,3% в сентябре, в то время как индекс потребительских цен, который исключает самые экстремальные изменения цен, вырос до 2,6% с 2,4%.

Рост цен на продукты питания, приобретенные в магазинах, также ускорился до 2,7% в октябре с 2,4% в сентябре, сообщает Statscan, отмечая, что это был третий месяц подряд, когда рост цен на продукты опережал общую инфляцию.

Уровень инфляции цен на услуги замедлился до 3,6 процента, что является самым низким показателем в годовом исчислении с января 2022 года, в то время как цены на товары выросли на 0,1 процента после снижения на один процент в сентябре.

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