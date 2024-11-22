Чтиво сегодняшнего дня: Дворцовые перевороты XVIII века

Новая аристократия, сформировавшаяся в период правления императора-реформатора, опасаясь потерять свое благополучие и могущество, способствовала восхождению на престол Екатерины I, вдовы Петра.

После смерти императора Петра I в России начался период, когда верховная власть достаточно быстро переходила из рук в руки, причем занимавшие престол не всегда имели на то законные права. Началось это сразу после кончины Петра I в 1725 г. Новая аристократия, сформировавшаяся в период правления императора-реформатора, опасаясь потерять свое благополучие и могущество, способствовала восхождению на престол Екатерины I, вдовы Петра. Это позволило учредить в 1726 г. Верховный Тайный Совет при императрице, который фактически захватил власть.

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Наибольшую выгоду от этого извлек первый фаворит Петра I — светлейший князь А.Д.Меншиков. Его влияние было настолько велико, что даже после кончины Екатерины I он смог подчинить себе нового российского императора — Петра II.

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Однако другая группировка придворных, недовольная действиями Меншикова, лишила его власти, и вскоре он был сослан в Сибирь.

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Эти политические перемены не изменили сложившегося порядка. После неожиданной смерти Петра II в 1730 г. наиболее влиятельная группировка приближенных покойного императора, т.н. «верховники», решила пригласить на престол племянницу Петра I — курляндскую герцогиню Анну Ивановну, оговорив ее воцарение условиями («Кондициями»): не выходить замуж, не назначать преемника, не объявлять войну, не вводить новые налоги и др. Принятие таких условий делало Анну послушной игрушкой в руках высшей аристократии. Однако по требованию дворянской депутации при вступлении на престол Анна Ивановна отвергла условия «верховников».

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Опасаясь козней со стороны аристократии, Анна Ивановна окружила себя иностранцами, от которых полностью стала зависеть. Государственными делами императрица почти не интересовалась. Это подтолкнуло иностранцев из царского окружения к многим злоупотреблениям, расхищению казны и к оскорблению национального достоинства русского народа.

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Незадолго до смерти Анна Ивановна своим наследником назначила внука своей старшей сестры младенца Ивана Антоновича.

В 1740 году он в трехмесячном возрасте был провозглашен императором Иваном VI. Его регентом стал герцог курляндский Бирон, пользовавшийся огромным влиянием еще при Анне Ивановне. Это вызвало крайнее недовольство не только среди русского дворянства, но также и в ближайшем окружении покойной императрицы. В результате придворного заговора Бирон был свергнут, и права регентства были переданы матери императора Анне Леопольдовне. Таким образом, засилье иностранцев при дворе сохранилось.

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Среди русских дворян и офицеров гвардии возник заговор в пользу дочери Петра I, в результате которого в 1741 г. на российский престол вступила Елизавета Петровна. В ее правление, которое длилось до 1761 г., произошло возвращение к петровским порядкам. Высшим органом государственной власти стал Сенат. Кабинет министров был упразднен, права российского дворянства значительно расширились. Все изменения в управлении государством были в первую очередь направлены на укрепление самодержавия. Однако, в отличие от петровских времен, главную роль в принятии решений стала играть придворно-бюрократическая верхушка.

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Императрица Елизавета Петровна также, как и ее предшественница, государственными делами интересовалась очень мало.

Своим наследником Елизавета Петровна назначила сына старшей дочери Петра I Карла-Петра-Ульриха, герцога Голштинского, который в православии принял имя Петра Федоровича. Он взошел на престол в 1761 г. под именем Петра III (1761-1762 гг.). Высшим органом власти стал Императорский совет, но новый император был совершенно не готов к управлению государством. Единственное крупное мероприятие, которое он осуществил, был «Манифест о даровании вольнос-ти и свободы всему российскому дворянству», уничтожавший обязательность для дворян как гражданской, так и военной службы.

Преклонение Петра III перед прусским королем Фридрихом II и осуществление политики, противоречившей интересам России, привело к недовольству его правлением и способствовало росту популярности его жены Софьи-Августы Фредерики, принцессы Анхальт-Цербстской, в православии Екатерины Алексеевны. Екатерина, в отличие от своего мужа, с уважением относилась к русским обычаям, традициям, православию, а главное — к русскому дворянству и армии. Заговор против Петра III в 1762 г. возвел Екатерину на императорский престол.