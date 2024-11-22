PQ может упразднить агентство Санте-Квебека

Правительство PQ может упразднить агентство Санте-Квебек, вопрос о котором Коалиция “За Квебек” (CAQ) рассмотрит 1 декабря.

Лидер Квебекской партии (PQ) Пол Сен-Пьер Пламондон заявил в воскресенье, что он не уверен в значимости агентства.

Новое агентство, возглавляемое Женевьевой Айрон, будет координировать деятельность сети здравоохранения.

“Все обсуждается”, – заявил Сен-Пьер Пламондон журналистам в Викториавилле перед началом заседания национального совета по здравоохранению от своей партии.

“Давайте взглянем на то, для чего используется Santé Québec, и примем решение о полезности этой структуры”.

Лидер PQ опасается, что это ведомство примет жесткие решения, такие как недавнее сокращение расходов на 1 миллиард долларов, в то время как министр здравоохранения умывает руки.

“(Правительству) нечего ответить, потому что это Санте-Квебек”, – сказал он. “Если это используется как ширма для чего-то, при этом министру не приходится отвечать за решение, которое носит чисто политический характер, тогда я остаюсь при своем мнении”.

Этот национальный совет, который продлится всего один день вместо обычных двух, сосредоточит свое внимание на политике в области здравоохранения.

Среди своих предложений члены PQ призывают отменить налоговые льготы для врачей, в частности их право на регистрацию.

Эта идея, вероятно, расстроит медицинский персонал, но Сен-Пьер Пламондон заявил в воскресенье, что готов принять ее.

Предложение членов PQ о том, чтобы положить конец инкорпорации врачей, уже было вынесено на обсуждение Бернардом Дрейнвиллем еще до начала его карьеры в CAQ, когда он был кандидатом на пост руководителя PQ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.