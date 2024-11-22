Страхуем нестрахуемое … или есть ли шанс, если вам отказали.

Давай начнём с главного – страховки дают далеко не всем.

И часто всплывает этот неприятный факт именно в тот момент, когда нам очень нужно застраховаться. Например, при рождении ребёнка, разводе, оформлении ипотеки, открытии бизнеса с партнёром, или, самое банальное, при плохих новостях от врача …

Из-за чего могут отказать в страховании жизни:

– испорченное дело в SAAQ (штрафы, лишение прав)

– занятие спортом, если его можно считать опасным

– поездки в рискованные страны

– проблемы с наследственностью (в семье есть рано умершие от тяжелых болезней родственники)

– лишний вес

– проблемы со здоровьем

– плохие анализы

– злоупотребление алкоголем / наркотиками

– полученный ранее отказ в другой страховой компании

Если вы хотите иметь страховку на лучших условиях, не откладывайте консультацию с финансовым консультантом, это сэкономит вам нервы и деньги. Но если вам уже отказали, не отчаивайтесь, на рынке страхования есть достойные компании, готовые взять на себя риски, благодаря специальным программам.

Преимущества этого типа страхования:

– страховка вступает в силу с момента подписания

– нет медицинских анализов и запросов к личному врачу

– оплата страховки начинается со второго месяца (с некоторыми компаниями)

– доступна клиентам до 80 лет

Что касается стандартного страхования жизни, то оно, вопреки существующему мнению стоит недорого. Полис можно подобрать от 23$.

Вам необходимо страхование жизни, если:

– у вас есть маленькие дети

– у вас есть долги или ипотека

– у вас есть общий бизнес с партнером

– у вас есть несколько наследников от разных браков

– вы хотите передать деньги по наследству

– вы хотите покрыть налоги на наследство, инвестиции, бизнес

– у вас есть предприятие, или доходная недвижимость, которые вы хотите сохранить и не потерять в случае налогообложения при передачи наследства

“Ничто не стоит так дешево и не ценится так дорого, как страховой полис при наступлении страхового случая “, – как говорили Ильф и Петров

Для индивидуальной консультации звоните нашему бизнес-партнеру

Михаилу Саковичу.

Михаил – независимый брокер по страхованию и инвестициям, поэтому сможет подобрать вам лучшие решения из всех существующих на рынке

(514) 577-9148 (514) 577-9148