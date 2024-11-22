Страхуем нестрахуемое … или есть ли шанс, если вам отказали.

Давай начнём с главного – страховки дают далеко не всем.
И часто всплывает этот неприятный факт именно в тот момент, когда нам очень нужно застраховаться. Например, при рождении ребёнка, разводе, оформлении ипотеки, открытии бизнеса с партнёром, или, самое банальное, при плохих новостях от врача …
Из-за чего могут отказать в страховании жизни:
– испорченное дело в SAAQ (штрафы, лишение прав)
– занятие спортом, если его можно считать опасным
– поездки в рискованные страны
– проблемы с наследственностью (в семье есть рано умершие от тяжелых болезней родственники)
– лишний вес
– проблемы со здоровьем
– плохие анализы
– злоупотребление алкоголем / наркотиками
– полученный ранее отказ в другой страховой компании
Если вы хотите иметь страховку на лучших условиях, не откладывайте консультацию с финансовым консультантом, это сэкономит вам нервы и деньги. Но если вам уже отказали, не отчаивайтесь, на рынке страхования есть достойные компании, готовые взять на себя риски, благодаря специальным программам.
Преимущества этого типа страхования:
– страховка вступает в силу с момента подписания
– нет медицинских анализов и запросов к личному врачу
– оплата страховки начинается со второго месяца (с некоторыми компаниями)
– доступна клиентам до 80 лет
Что касается стандартного страхования жизни, то оно, вопреки существующему мнению стоит недорого. Полис можно подобрать от 23$.
Вам необходимо страхование жизни, если:
– у вас есть маленькие дети
– у вас есть долги или ипотека
– у вас есть общий бизнес с партнером
– у вас есть несколько наследников от разных браков
– вы хотите передать деньги по наследству
– вы хотите покрыть налоги на наследство, инвестиции, бизнес
– у вас есть предприятие, или доходная недвижимость, которые вы хотите сохранить и не потерять в случае налогообложения при передачи наследства
“Ничто не стоит так дешево и не ценится так дорого, как страховой полис при наступлении страхового случая“, – как говорили Ильф и Петров
Для индивидуальной консультации звоните нашему бизнес-партнеру
Михаилу Саковичу.
Михаил – независимый брокер по страхованию и инвестициям, поэтому сможет подобрать вам лучшие решения из всех существующих на рынке
(514) 577-9148
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