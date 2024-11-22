Необычайное музыкальное путешествие!

Всего на два дня прямо из сердца Нью-Йорка великолепная Надя Чечет, стипендиатка и выпускница очень престижного Berkly College of Music.

Погрузитесь в мир легендарных мелодий на уникальном шоу в стиле кабаре, где звезды мировой эстрады — Элла Фицджеральд, Фрэнк Синатра, Эдит Пиаф и Патриция Каас — оживут на сцене, создавая атмосферу настоящего джаза и блюза.

Всего на два дня прямо из сердца Нью-Йорка великолепная Надя Чечет, стипендиатка и выпускница очень престижного Berkly College of Music.

Место действия: Изысканный клуб O Patro Vys, центр Плато, Адрес: 356 Mont-Royal Ave E, Montreal, Quebec H2T 2G4, Canada. Дата: Sun, 24 Nov 2024 . Время: 18:00 – 21:00

Позвольте этому вечеру стать самым трогательным событием вашей осени.

Пригласите свою вторую половинку на элегантный спектакль, который перенесёт вас из элегантного Парижа в яркий нью-йоркский джаз.

Отдайтесь магии музыки, которая смешивает жанры, вызывает дрожь вдохновения и заставляет сердце биться в такт мелодиям.

Особенности вечера:

Лучшие вина и пиво

Эксклюзивное выступление в стиле кабаре

Атмосфера настоящего уютного Парижа и динамичного Нью-Йорка

Не пропустите! Ваша музыкальная фантазия ждёт вас! Забронируйте билеты уже сегодня!