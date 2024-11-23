С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Нас ожидает прохладный осенний день. Но в нем тоже можно найти много приятного и полезного. А мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

23 ноября отмечается Международный день акварели (World Watercolor Day). Инициатором учреждения праздника стал мексиканский художник Альфредо Гуати Рохо (исп. Alfredo Guati Rojo, 1918-2003).

В этот день православная церковь отмечает память шести апостолов от семидесяти, в том числе Ераста и Родиона. Ераст, как гласит предание, был учеником святого Павла. Особые приметы связывали с появлением детей. Если на Ераста светило солнце, то про ребенка, родившегося в этот день, говорили, что у него в жизни все будет хорошо — и удача, и сила, и ум. К этому времени на реках устанавливался лед, но он был еще непрочным и мог сломаться под ногами или полозьями саней. Поэтому святого Родиона называли Ледоломом.

В самом начале своего царствования, 23 ноября 1763 года Екатерина II учредила Медицинскую коллегию, первым председателем которой стал барон Черкасов. Именно он поднял вопрос о срочной необходимости делать прививки оспы с целью защитить население страны от этой страшной болезни.

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Наслаждаемся настоящей осенью, ветреной, дождливой, иногда пасмурной, которая постепенно уступит свои права матушке-зиме! Как приятны сейчас кленовые ковры под ногами! Как здорово вдыхать свежий, уже слегка морозный воздух!

Одевайтесь теплее! Не болейте! Уже совсем скоро начнется календарная зима! А там и до праздников – рукой подать!

С добрым утром, Монреаль! С добрым ноябрьским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

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