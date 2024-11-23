Гуляем по Монреалю: Старый город

Старый Монреаль можно считать важной туристической локацией, так как именно здесь сосредоточено большинство исторических достопримечательностей.

Центр города ориентирован на бизнес и элегантные вечерние мероприятия, в то время как остальные районы заняты жилыми домами.

В жилых зонах можно заметить архитектурные элементы, которые связывают французские колониальные здания Старого Монреаля с современными небоскребами, расположенными в центре.

Хотя буржуазные каменные и кирпичные дома явно следуют стильным традициям Георгианской и Викторианской эпох из Лондона, а роскошные резиденции отсылают к континентальной Европе, типичные рабочие домики с внешними железными лестницами, ведущими на верхние этажи, являются характерной чертой именно Монреаля.

Бульвар Сен-Лоран когда-то служил границей между англоговорящими районами на западе и франкоязычными на востоке. Англофоны называют его «Мэйн», в то время как франкоканадцы используют компромиссное «1а Main». Хотя эта граница поддалась размытию, «Мэйн» сохраняет свой нейтралитет и стал домом для разнообразных специализированных магазинов и кафе, представляющих культуры Португалии, Италии, Греции, Испании, Польши, а также еврейскую, арабскую и японскую кухни.

На западе бульвара Сен-Лоран, между новым жилым районом около комплекса Ги Фавро и дворцом Конгресса, расположился Чайнатаун, который охватывает шесть кварталов вдоль rue de la Gauchetiere. Среди его жителей можно встретить потомков рабочих, участвовавших в строительстве Канадской Тихоокеанской железной дороги.

Маленькую Италию в Монреале можно найти к северу от Монт-Рояль, рядом с рынком Жана Талона на площади Марше дю Норд (станция метро Jean-Talon). Этот оживленный рынок создает уникальную итальянскую атмосферу, предлагая свежие фрукты и овощи из провинции Квебек. Греческая община, насчитывающая до 70 000 человек, предпочла размещать свои кафе и рестораны в районе вокруг авеню дю Парк.

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