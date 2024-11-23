Нехватка общественных туалетов в Монреале вызывает опасения

Поиск общественного туалета в Монреале может быть сопряжен со стрессом, поскольку многие жители, в том числе с проблемами со здоровьем, сталкиваются с трудностями.

“У каждого бывает момент, когда он пытается найти туалет и чувствует стресс, например: ”Боже мой, что произойдет, если я его не найду”, – сказала Ребекка Петрин, исполнительный директор Eau Secours, организации, которая занимается проблемами, связанными с водой.

Организация Объединенных Наций объявила 19 ноября Всемирным днем туалета в целях содействия глобальной санитарии. В Монреале организация Eau Secour подчеркнула необходимость увеличения числа общественных туалетов.

“Люди, у которых проблемы со здоровьем, просто не могут долгое время обходиться без туалета. А еще есть люди, которые работают на улице”, – добавил Петрин.

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Доран сказала, что отсутствие общественных туалетов создает серьезные проблемы с точки зрения санитарии, общественного здоровья и безопасности.

Кроме того, временных туалетов недостаточно, сказала она, отметив, что они не отвечают потребностям семей с маленькими детьми, которым требуются пеленальные столики.

По словам Джонатана Пеллетье из Maison Tangente, общественные туалеты также необходимы для тех, кто не имеет жилья.

“Им нужно пить воду, справлять нужду, стирать одежду”, – сказал он.

Нехватка общественных туалетов – хорошо известная проблема городских властей, в том числе члена городского совета Жан-Манс Маэвы Вилен.

“Люди говорят нам об этом. Единственный вопрос заключается в том, что их строительство и поддержание чистоты обходятся в большие деньги”, – сказала Вилен.

Она объяснила, что спрос на общественные туалеты возрос после пандемии, когда многие учреждения были закрыты из-за проблем со здоровьем.

“Четыре из них открыты круглый год, а 11 – весной и летом в парках”, – сказала она.

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