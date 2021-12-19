Чтиво выходного дня: Что считалось привлекательным при дворе Людовика XIV

Как должна выглядеть, говорить и даже, что читать идеальная красавица при дворе Короля-Солнце.

Время диктует моду не только на одежду, но и на определенную внешность. В Средние века женщины высветляли волосы и выщипывали брови, а в XVIII веке сооружали высокие прически, в которых могли завестись мыши.

АРИСТОКРАТИЧЕСКАЯ БЛЕДНОСТЬ

Сегодня красавицы стараются поддерживать золотистый оттенок кожи, а в XVII веке бледная кожа была признаком утонченности и высокого происхождения. Девушки прятались под солнечными зонтиками и старались не проводить много времени на солнце. Бледная кожа подчеркивала статус и положение. А вот крестьянки и горожане наоборот, отличались загаром.

Благородные дамы не выходили на улицу без маски, а брат короля Месье Орлеанский, весьма озабоченный собственной внешностью, даже избегал верховой езды в солнечную погоду.

ФИГУРА

Стандарты красоты для мужской и женской фигуры кардинально отличались.

Красивыми считались стройные, натренированные мужчины, но очень важно было соблюсти баланс и не заполучить горы мышц, ведь это уж признак того, что вам приходится заниматься тяжелым физическим трудом. Аристократы занимались верховой ездой, танцами, сражались на шпагах, так что у них было достаточно физической нагрузки для поддержания хорошей формы.

А вот женщина наоборот, должна была быть немного пухленькой. Мягкие формы и привлекательные округлости были в моде.

Пухлые ручки, тонкая талия и округлые бедра – таков идеал красивой фигуры в Версале. Людовик XIV, к примеру, не поддался обаянию своей невестки Генриетты Английской, поскольку считал ее слишком худой. Его не смущала в женщинах хромота (Луиза де Лавальер была хромоножкой), но вот излишняя стройной становилась проблемой.

ЛИЦО

Идеальной формой лица считался круг или овал, обязательно высокий лоб и неярко выраженный подбородок. Ямочки на щеках – большой плюс. Глаза должны быть большими, круглыми, лучше темными или синими. Волосы лучше золотистые и, конечно же, кудрявые. Но по сути, цвет волос не имел такого уж принципиального значения. Королю нравились и брюнетки и блондинки и рыженькие.

МУЖЧИНЫ

Как мы уже поняли, мужчина должен был иметь стройную фигуру, но не слишком мускулистую. Одежда того времени предполагала, что мужские ноги будут на виду, так что красивые стройные ноги с выраженными икрами весьма желательны. Король любил выставлять напоказ свои ноги и придворным нужно было соответствовать.

Еще одной важной составляющей модной и красивой внешности были волосы. Мужчины носили пышные парики, завитые по последним модным тенденциям. Густые волос считались очень привлекательными, но так как король рано начал лысеть, мужчины с собственной шевелюрой его раздражали и всем пришлось перейти на парики.

XVII век отличался свободой нравов, создавали даже руководства о том, как должна выглядеть идеальная девушка или идеальный мужчина.

В скандальном пособии «Школа Венеры» идеал описывают так: «Тогда я начну с женщины, а затем буду говорить о мужчине. Это должна быть молодая девушка семнадцати или восемнадцати лет, довольно пухлая, немного склонная к полноте, хорошего роста и величавой внешности, с хорошо сложенным и благородным лицом, блестящие глаза, с милым и приятным видом, ее рот скорее большой, чем слишком маленький, ее зубы ровные и очень белые, ее лоб равнодушен и не хмурится, черные волосы и круглое лицо, ее плечи большие и хорошей ширины, прекрасная пухлая и гладкая шея. Она должна хорошо танцевать, хорошо петь и часто читать любовные истории и романы, под предлогом того, что научится хорошо говорить на своем родном языке, у нее должно быть нежное сердце… ”

А теперь о мужчинах: «… он должен быть хорошего роста и сильного, способного тела, а не варварской формы, и он должен ходить прилично. Без какого-либо уродства в лице, его возраст около двадцати пяти, фигура скорее к худощавая, чем толстая, его волосы темно-каштановые и достаточно длинные, чтобы виться на плечах, сильная спина и грудь, пусть он будет безразлично сильным. Он должен танцевать.”

Абсолютно всем идеалам красоты того времени полностью соответствовала фаворитка короля мадам де Монтеспан.

Кроме внешности важен был характер, образование и способность поддержать остроумную беседу. По сути, это были даже более важные качества, чем идеальная внешность.