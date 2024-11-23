Использование французского языка в магазинах сокращается, но молодежь к этому равнодушна

Использование французского языка в качестве языка приветствия и обслуживания на предприятиях Квебека сокращается по всей провинции, но особенно в регионах Монреаль и Гатино, и эта ситуация оставляет равнодушным все больше и больше квебекцев, особенно среди молодежи.

Во вторник Управление французского языка Квебека (OQLF) опубликовало исследование под названием “Язык приветствия и язык обслуживания на предприятиях Квебека в 2023 году: потребители”, авторы которого не скрывают своей озабоченности.

“Существует ряд вопросов о поведении и восприятии клиентов”, – заявили в OQLF. “Является ли в настоящее время стандартной практикой, когда вас приветствуют и обслуживают на языке, отличном от французского, что вызывает у некоторых клиентов чувство безразличия и уменьшает их негативные чувства, когда их не приветствуют и не обслуживают на французском языке? Становится ли этот опыт, который когда-то был частым и воспринимался более негативно, более обыденным?”

Это четвертое исследование OQLF (предыдущие проводились в 2010, 2012 и 2018 годах) впервые включает региональные данные, причем наборы данных относятся к регионам Монреаль, Квебек-Сити, Гатино и Шербрук, а респонденты из других мест сгруппированы в категории “другие территории”.

Результаты опроса не так уж мрачны.

Например, это показывает, что услуги на французском языке по-прежнему доминируют в Квебеке: около 70% услуг предоставляются на французском языке. Однако почти четверо из пяти респондентов (78%) заявили, что предпочитают французский язык в качестве языка обслуживания на предприятиях, при этом 14% не отдают предпочтения, а 8% склоняются к английскому. Примечательно, что большинство аллофонов в Квебеке (52%) предпочитают, чтобы их обслуживали на французском языке, в то время как 30% не отдают предпочтения.

За шесть месяцев, предшествовавших опросу, почти треть (31 процент) клиентов получали услуги на других языках, кроме французского. Однако в регионе Шербрук, где самый высокий уровень ответов на французском языке, эта доля составляет всего 11%, в то время как в регионе Гатино она самая высокая (44%).

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