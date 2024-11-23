Дерево мира убрали с территории кампуса университета Макгилла

В своем заявлении университет подтвердил, что убрал саженцы и декоративные камни, заявив, что акция была несанкционированной и что организаторы действовали без разрешения.

“После получения электронного письма от организатора в понедельник днем представитель McGill сообщил, как они могут забрать свои материалы, включая саженец, который был аккуратно перенесен в новый горшок со свежей почвой”, – сказал Макгилл.

“Утром 19 ноября, договорившись с сотрудниками McGill, двое студентов забрали саженец и камни от имени организаторов”.

Группа Каниенкеха – активистки женского движения из Канесатаке осудили это удаление, назвав его “осквернением символа мира Хауденосауни” и “преступлением на почве ненависти”.

“Согласие на посадку Большой белой сосны, символа мира для Хауденосауни, продемонстрировало бы приверженность Макгилла примирению с коренными народами”, – говорится в заявлении активистов.

“Компания McGill заявляет на своем веб-сайте, что она “чтит прошлое и стремится к примирению в будущем”, однако ваш ответ никак не отражает примирение. Это не примирение — это практика колониализма”, – добавили они.

В воскресенье активистка движения ирокезов Каци’тсаквас Эллен Гэбриэл, выступившая на церемонии, сказала, что большая белая сосна является символом мира.

Маленькое деревце, привезенное из Канесатаке, было посажено для укрепления мира между всеми народами.

Церемония посадки дерева состоялась на нижнем поле университета, на том самом месте, где прошлой весной более двух месяцев стоял пропалестинский лагерь.

Во вторник Габриэль сообщил в социальных сетях, что саженец был возвращен Канесатаке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.