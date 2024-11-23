Между Canada Post и работниками остается много разногласий

Canada Post и профсоюз работников почтовой связи достигли консенсуса во вторник в ходе переговоров со специальным посредником, но между ними остается “много разногласий” по ключевым вопросам, поскольку забастовка по всей стране продолжается уже который день.

“По более мелким вопросам нам удалось добиться некоторого прогресса”, – сказал представитель Canada Post Джон Гамильтон в телефонном интервью.

“Специальный посредник помог в проведении этих обсуждений. Поэтому мы собираемся продолжать в том же духе. Мы стремимся к заключению коллективных соглашений”, – сказал он, добавив, что арбитраж пока не рассматривается.

“Предстоит еще многое сделать”.

В связи с приостановкой поставок корпорация Crown и Канадский профсоюз почтовых работников продолжают торговаться по двум контрактам – один для сельских и пригородных почтовых перевозчиков, который обсуждался в понедельник, другой для городских перевозчиков, который рассматривался во вторник.

Профсоюз заявил, что прогресс был достигнут отчасти благодаря присутствию главного посредника Оттавы, назначенного для выполнения этой задачи на прошлой неделе. Питер Симпсон, генеральный директор Федеральной службы медиации и примирения, провел начало недели в отеле в Оттаве, курсируя между конференц-залами сторон и обсуждая предложения и потенциальные уступки.

“После 12 месяцев обсуждений работодатель, наконец, начал продвигаться в решении насущных вопросов. Решение этих вопросов может проложить путь к заключению соглашений”, – заявил президент профсоюза Ян Симпсон, обращаясь к членам профсоюза во вторник.

“Городское отделение выяснит, есть ли какие-либо изменения в их сторону”.

Около 55 000 сотрудников, представленных Канадским союзом почтовых работников, прекратили работу в пятницу, прекратив операции и доставку в связи с началом напряженного сезона праздников.

Профсоюз призвал к увеличению совокупной заработной платы на 24% в течение четырех лет, в то время как Почта Канады предложила увеличить ее на 11,5%.

Другие важные вопросы включают гарантии занятости, льготы и работу по контракту для доставки посылок по выходным.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.