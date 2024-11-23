Засуха вынудила Канаду закупать электроэнергию в США впервые за 20 лет

Канада впервые за два десятилетия оказалась перед необходимостью закупать электроэнергию у Соединенных Штатов. Это произошло в результате затянувшейся засухи, которая негативно сказалась на работе гидроэлектростанций в стране.

Изменения климата сильно затронули энергетический сектор Канады. Необычные погодные условия и нехватка осадков привели к тому, что водохранилища не могут поддерживать нужный уровень воды для производства электроэнергии в привычных масштабах.

Этот факт особенно примечателен, учитывая, что в последние двадцать лет Канада была значительным экспортером электричества. В настоящее время стране необходимо искать альтернативные пути для удовлетворения внутренних потребностей, как сообщает Financial Times.

Эти события подчеркивают уязвимость гидроэнергетического сектора к воздействию климатических изменений. Гидроэлектростанции, являющиеся основным источником возобновляемой энергии, рискуют оказаться под угрозой из-за длительных засух.

Специалисты подчеркивают, что ситуация может сподвигнуть на пересмотр энергетической политики Канады и внедрение диверсификации источников энергии для обеспечения надежного энергоснабжения в будущем.

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