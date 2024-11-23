KartinaTV рекомендует к просмотру

Лучшие видеотеки в подписке KartinaTV предлагают огромное количество качественных фильмов, сериалов, развлекательных шоу и поистине увлекательных проектов!

В ближайшее время мы рекомендуем обратить внимание на следующие премьеры:

Подарочная карта на KartinaTV – идеальный сюрприз для тех, кого вы любите! Подписка на любимые фильмы, шоу и каналы подарит вашим близким искреннюю радость. Это удобно, просто и заботливо. Карта может быть трёх видов: на 1 месяц, на 6 месяцев и на год. Выбирайте подходящий вариант, и поиски подарков больше не будут вас утомлять!

Не упустите шанс стать героем праздников! Подарки и приятные бонусы ждут вас на сайте kartinacanada.com/gift, а также в наших шоурумах.

А тем временем мы рекомендуем обратить внимание на следующие премьеры:

Видеотека START – Музыкальный фильм «Руки Вверх!». Премьера!

Песни группы «Руки Вверх!» продолжают трогать сердца спустя почти 30 лет. Фильм рассказывает о пути Сергея Жукова, фронтмена коллектива, от скромного парня из Димитровграда до звезды российской поп-сцены. Зрители узнают историю создания культовых хитов, погрузятся в атмосферу юности и любви, а также увидят, как личные переживания артиста формировали его творчество. Это вдохновляющая история о мечте, таланте и настойчивости, заставляющая снова вспомнить любимые мелодии и чувства, с которыми они ассоциируются.

Видеотека Premier – Сериал «Шеф». Премьера!

Увлечённый и целеустремлённый шеф-повар Кай мечтает достичь вершины кулинарного искусства. Он посвящает всё своё время созданию изысканных блюд и поддержанию безупречного уровня сервиса в ресторане. Однако неожиданный инцидент с одним из гостей приводит к конфликту, который кардинально меняет его судьбу, оставляя его без работы.

Видеотека START – Сериал «Опасная близость». Премьера скоро!

Автомобильная авария становится началом разрушения иллюзий в драме от создателей «Жить жизнь» и «Бывшие». Жизнь пластического хирурга Анны, где всё идеально, кроме дочери-бунтарки Алисы, переворачивается с ног на голову, когда муж Виктор попадает в ДТП с любовницей. Анна не может простить предательства и начинает мстить, а судьбы всех участников аварии переплетаются в сложный клубок интриг, предательств и неожиданных открытий.

Видеотека Premier – Семейный фильм «Баба Яга спасает мир»

Школьник Сенька случайно оказывается в волшебном лесу, спрятанном от людей магией Бабы Яги для защиты от тёмных сил. Однако заклятие начинает слабеть, и Яга решает укрепить его с помощью редкого дивноцвета, растущего только в мире людей. В поисках цветка Баба Яга отправляется в современный мегаполис, где сталкивается с неожиданными открытиями, заводит новых друзей и встречает давнего врага — коварного Кощея, который мечтает о мести.

ВАЖНО!

Если вы желаете смотреть Kartina Canada на телевизоре, выберите для себя телевизионную приставку. Она очень просто подключается к интернету и Вашему телевизору. Мы поддерживаем как устаревшие, так и новейшие типы телевизоров. Мягкое кресло, горячий чай и пульт дистанционного управления 200 каналами из России и стран СНГ – вот что необходимо для каждого семейного очага.

На официальном сайте www.kartinacanada.com вы можете с лёгкостью оформить трёхдневную подписку абсолютно бесплатно. Для желающих попробовать телеприставку в действии посетите наш Show Room в магазине по адресу: 5136 Bd Décarie, Montréal, QC, H3X2H9 – здесь же можно приобрести и саму приставку.

Напомним читателю, что в свободной продаже имеются телевизионные карточки от Kartina Canada. Они работают по принципу телефонных, то есть вы снимаете защитный слой и открывшийся код даст вам доступ к более чем 200 лучших телеканалов России, Украины и стран СНГ на 30 дней или один год (в зависимости от стоимости карточки). Наша видеотека насчитывает более 30,000 популярных фильмов и сериалов, а также архив всех основных телеканалов. И главное – всё это без рекламы!

Напоминаем также адрес, по которым уже сегодня можно приобрести телевизионные карточки от KartinaCanada.com: 5136 Bd Décarie, Montréal, QC H3X 2H9

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.