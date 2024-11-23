Снижение процентных ставок Банком Канады спасло рынок жилья от “краха”, говорит экономист CoStar

Недавнее снижение процентных ставок Банком Канады, возможно, и спасло рынок жилья от коллапса, но этого будет недостаточно для восстановления прежнего уровня активности, заявил на этой неделе главный экономист гиганта аналитики недвижимости CoStar Group Inc.

“Я думаю, что рынок жилья просто движется вперед, в основном снижение ставок спасает его от краха, но это не обязательно произойдет снова”, – сказал Карл Гомес в интервью Financial Post в среду. “Если вы посмотрите на сегодняшние ставки по ипотечным кредитам, то увидите, что они немного снизились, но не настолько сильно, и уж точно не вернутся к минимумам, которые были за последнее десятилетие. Таким образом, рынок жилья оживится, но он больше не будет взрываться, как это было раньше”.

Гомес добавил, что большая часть ипотечных кредитов и долговых обязательств, которые люди используют для покупки недвижимости, рассчитывается исходя из доходности облигаций, которая определяется рынком, а не Банком Канады. Доходность облигаций США, которая влияет на доходность канадских облигаций, выросла после переизбрания Дональда Трампа, что стало сигналом рост экономической активности и расходов в связи с инфляцией вновь вызвал опасения рынка по поводу инфляции. Процентная ставка Банка Канады в настоящее время находится на уровне 3,75% после четырех последовательных снижений в этом году.

“Доходность 10-летних облигаций правительства Канады — базовый показатель доходности долгосрочных облигаций — осталась на уровне около трех с половиной процентов”, – сказал он. – Это означает, что, несмотря на то, что Банк Канады снизил процентные ставки, доходность долгосрочных облигаций, определяющая рынок, осталась на уровне около этих трех процентов”.

CoStar Group, риэлторская компания, предоставляющая маркетинговые услуги и аналитику для рынков недвижимости, опубликовала в среду свой прогноз развития Канады на 2025 год. В прогнозе подчеркивается ослабление экономики Канады, темпы роста которой в настоящее время значительно ниже ее потенциального уровня.

“Когда мы корректируем рост ВВП с учетом численности населения, к сожалению, мы уже почти два года находимся в состоянии рецессии”, – сказал Гомес во время презентации вебинара. “Если вы посмотрите на рост ВВП на душу населения с поправкой на рост населения — чрезмерный прирост населения примерно с 2023 года, — то мы увидим снижение”.

Гомес говорит, что экономика Канады, как ожидается, вырастет на 1,4% в следующем году, но в этом прогнозе остаются два основных риска, которые могут снизить темпы роста на целый процентный пункт в течение следующих двух лет: потенциальные сбои в торговле со стороны президента США Дональда Трампа и недавно объявленное Канадой сокращение иммиграционных целевых показателей, что может привести к снижению темпов экономического роста. означает отрицательный прирост населения.

Кроме того, Гомес отметил, что домохозяйства по-прежнему придерживаются “бункерного” менталитета, поэтому восстановление потребления в следующем году является неопределенным. По словам Гомеса, несмотря на то, что цикл возобновления ипотеки отошел от предыдущих предупреждений о “обрыве”, поскольку центральный банк снижает ставки, он должен оставаться фактором риска и в следующем году.

“Потребительские расходы составляют от 60 до 70% экономики”, – сказал Гомес. “Таким образом, это все равно окажет влияние, даже если ставки будут снижаться и мы отойдем от обрыва”.

Еще одним важным фактором, на который следует обратить внимание в следующем году, станет ситуация на рынке труда. В прогнозе отмечается, что задолженность по ипотечным кредитам и безработица тесно взаимосвязаны, и более высокая потеря рабочих мест может повлиять на количество домохозяйств, которые не смогут выплачивать ежемесячные платежи по ипотечным кредитам.

Что касается инфляции, то в прогнозе CoStar сообщается, что Канада вступила в период дефляции, когда уровень инфляции приблизился к 0,85 процента, когда цены на жилье были вычтены из индекса потребительских цен. Гомес считает, что Банку Канады следует продолжать снижать ставки, и делать это быстро, вернувшись к нейтральной ставке в районе 2,5%.

“Во всяком случае, при целевом уровне инфляции процентная ставка должна быть более нейтральной”, – сказал Гомес. “Вот почему я по-прежнему считаю, что на них лежит ответственность за сокращение, и они, вероятно, должны начать сокращать прямо сейчас, чтобы избежать риска того, что может случиться с экономикой, если вы будете отставать от графика”.

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