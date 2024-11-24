С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Нас ожидает прохладный осенний день. Но в нем тоже можно найти много приятного и полезного. А мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

Православные в этот день отмечают память Феодора Студита — византийского монаха, жившего в 8-9 веках. Феодор был сыном чиновника и получил хорошее образование. Под влиянием дяди, игумена монастыря, молодой мужчина принял постриг. Прозвище Федора (Феодора) — Студит — в русском народе истолковали по-своему, называя святого еще и Морозом. «Федор Студит землю студит», — говорили люди. И, видя неизбежное наступление зимы, добавляли: «Со Студита стужа — что ни день, то хуже».

Наиболее удачная и технологичная конструкция колючей проволоки была предложена американским фермером Джозефом Глидденом (Joseph Glidden, 1813–1906) — на несущую проволоку навивались спирали из проволоки, заканчивающиеся шипами. 24 ноября 1874 года он получил патент на свое изобретение.

24 ноября 1927 года в Москве был основан Театр оперетты (сегодня — Московский государственный академический театр оперетты). Его отцом-основателем считается всемирно известный актер и режиссер Григорий Ярон. А открылся театр опереттой Багриновского «Игра с джокером».

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Наслаждаемся настоящей осенью, ветреной, дождливой, иногда пасмурной, которая постепенно уступит свои права матушке-зиме! Как приятны сейчас кленовые ковры под ногами! Как здорово вдыхать свежий, уже слегка морозный воздух!

Одевайтесь теплее! Не болейте! Уже совсем скоро начнется календарная зима! А там и до праздников – рукой подать!

С добрым утром, Монреаль! С добрым ноябрьским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

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