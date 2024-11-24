Канадские пограничники конфисковали рекордное количество угнанных автомобилей в Квебеке

Это официально — Квебек установил новый рекорд по количеству угнанных автомобилей, обнаруженных канадскими пограничниками за один год.

По данным Агентства пограничных служб Канады (CBSA), до конца 2024 года в порту Монреаля было перехвачено 1213 угнанных транспортных средств (и продолжается подсчет), что побило прошлогодний рекорд в 1204 транспортных средства.

Последние статистические данные федерального правительства, возможно, не станут сюрпризом для тех, кто живет в Монреале или посещал его, и у кого за ночь пропали автомобили.

Данные CBSA обновляются ежемесячно и в последний раз были обновлены 7 ноября.

Для сравнения, на данный момент пограничники Онтарио изъяли 650 угнанных автомобилей. Почти 60% из 2108 угнанных автомобилей, изъятых CBSA на канадских железнодорожных станциях и в портах в 2024 году, были изъяты в Квебеке.

Этот показатель по всей Канаде также является новым рекордом, превысив показатель 2023 года в 1806 единиц техники.

Большинство автомобилей, угнанных в Канаде, переправляются через порт Монреаля, откуда они отправляются за границу, главным образом в Африку и на Ближний Восток.

Несмотря на высокие показатели в Квебеке, федеральное правительство заявляет, что число угонов автомобилей в этом году сокращается, ссылаясь на скромное 19-процентное снижение числа страховых случаев в первой половине года.

Министр транспорта Анита Ананд заявила в прошлом месяце, что эти цифры свидетельствуют о том, что стратегия федерального правительства по борьбе с угонами автомобилей приносит свои плоды. В феврале федеральное правительство объявило о выделении 28 миллионов долларов CBSA для обнаружения и досмотра контейнеров.

CBSA сообщило CTV News, что планирует использовать это финансирование для усиления обмена разведданными с правоохранительными органами с целью выявления преступников, вовлеченных в цепочку поставок угнанных автомобилей.

“Это включает в себя продолжение изучения, тестирования и, если они будут эффективны в сдерживании, приобретение новых технологий обнаружения для улучшения обнаружения угнанных транспортных средств и использование передовых аналитических инструментов, таких как искусственный интеллект”, – говорится в заявлении агентства.

Сальваторе Барбьери, суперинтендант CBSA в порту Монреаля, сказал, что

“если нам потребуется больше сотрудников, томы будем нанимать сотрудников, которые будут подготовлены для выполнения различных обязанностей. И если нам нужно будет больше сосредоточиться на проверке контейнеров с транспортными средствами, то мы внесем соответствующие коррективы”.

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