Гуляем по Монреалю: Старый город

Большинство евреев, имеющих корни во втором и третьем поколении, перебрались с rue de St-Urbain, известной благодаря произведениям Мордехая Рихлера («Ученичество Дадди Кравица»), и в итоге уступили место португальской общине.

В соседнем районе (boulevard St-Laurent, 3895) находится известная кулинария Шварца, некогда выдерживавшая все изменения города (официально «Montreal Hebrew Delicatessen»).

Евреи из Восточной Европы, которые легче адаптировались в англоязычной среде, так как лишь протестантские школы принимали их детей, либо обосновались в богатом районе Вест-маунт, либо снова уехали в Торонто. В то время как франкоязычные евреи, прибывшие позже из североафриканских стран, в основном осели в Отремонте, где проживают представители среднего класса.

На северной стороне Монт-Рояля, за Chemin de la Cote Ste-Catherine, располагаются роскошные виллы Отремонта, ставшие притяжением франко-канадской буржуазии. Ранее этот район был оплотом англичан, и его часть всё ещё именуется Верхним Отремонтом.

Здесь находился дом Пьера Эллиота Трюдо, эксцентричного франкоканадца и бывшего премьер-министра. Более живая городская жизнь наблюдается в «нижней» части этого района, особенно на rue Bernard, где расположены многочисленные кафе на свежем воздухе.

А куда же уехали англофоны? Наиболее успешные из них переселились в Вестмаунт. Этот укреплённый оплот старой монреальской элиты британского происхождения стал главной целью для самых активных членов сепаратистского Фронта освобождения Квебека, которые в 1960-х годах подрывали местные почтовые ящики.

Те, кто не испугался этих угроз, продолжают гулять в твидовых костюмах с собаками в Саммит-парке, откуда открывается великолепный вид на город. Пройдитесь по Саммит-роуд, Саммит-Кресент и Саммит-Серкл с аккуратными рядами деревьев, и вы увидите их особняки с возвышающимися башенками, полузакрытые зеленью. Архитектура здесь представляет собой удивительное сочетание французского романского, немецкого готического стилей и итальянского ренессанса.

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