Семья, вынужденная покинуть дом ради новой станции искусственной вентиляции STM

Тривили Ли, который с 1983 года живет в двухуровневом доме на улице Бельшасс со своими престарелыми родителями, говорит, что надежды семьи на передачу дома следующему поколению рухнули.
“Мы очень, очень расстроены. Мои родители в депрессии, потому что у них никогда не было намерения продавать дом”, – говорит Ли.
STM хочет построить станцию механической вентиляции на участке, расположенном между авеню Шатобриан и улицей Сен-Валье.
Агентство общественного транспорта заявляет, что ее работа необходима для обеспечения надлежащего притока воздуха на Оранжевой ветке метро.
В обмен, по словам Ли, STM предложила семье 569 000 долларов.
“Мы можем сказать, что на такую сумму практически невозможно найти что-то, что мы могли бы себе позволить, если только вы не покупаете что-то для сноса и полной реконструкции”, – пояснил он.
Люди, живущие в этом районе, говорят, что узнали о проекте 12 ноября.
“Они работают на этом участке по меньшей мере шесть лет, а мы узнали об этом только на прошлой неделе. Это неприемлемо”, – говорит житель городка Тристан Дежарден-Друэн.
Ожидается, что строительство начнется осенью 2026 года и продлится до 2030 года. Жители подали петицию против проекта.
“Это были действительно тяжелые четыре года, много работы, много пыли, звуков, вибраций, динамита”, – говорит Дежарден-Друэн.
Агентство сообщило, что участок Bellechasse лучше всего соответствовал потребностям STM.
3 декабря STM проводит еще одну общественную информационную сессию, на которой жителям предлагается поделиться своим мнением о будущей вентиляционной станции.
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