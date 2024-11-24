Семья, вынужденная покинуть дом ради новой станции искусственной вентиляции STM

Семья из Розмонт-Ла-Петит-Патри переживает эмоциональные потрясения, поскольку STM продолжает экспроприацию их дома для строительства новой станции искусственной вентиляции, которая будет обслуживать Оранжевую линию.

Тривили Ли, который с 1983 года живет в двухуровневом доме на улице Бельшасс со своими престарелыми родителями, говорит, что надежды семьи на передачу дома следующему поколению рухнули.

“Мы очень, очень расстроены. Мои родители в депрессии, потому что у них никогда не было намерения продавать дом”, – говорит Ли.

STM хочет построить станцию механической вентиляции на участке, расположенном между авеню Шатобриан и улицей Сен-Валье.

Агентство общественного транспорта заявляет, что ее работа необходима для обеспечения надлежащего притока воздуха на Оранжевой ветке метро.

В обмен, по словам Ли, STM предложила семье 569 000 долларов.

“Мы можем сказать, что на такую сумму практически невозможно найти что-то, что мы могли бы себе позволить, если только вы не покупаете что-то для сноса и полной реконструкции”, – пояснил он.

Люди, живущие в этом районе, говорят, что узнали о проекте 12 ноября.

“Они работают на этом участке по меньшей мере шесть лет, а мы узнали об этом только на прошлой неделе. Это неприемлемо”, – говорит житель городка Тристан Дежарден-Друэн.

Ожидается, что строительство начнется осенью 2026 года и продлится до 2030 года. Жители подали петицию против проекта.

“Это были действительно тяжелые четыре года, много работы, много пыли, звуков, вибраций, динамита”, – говорит Дежарден-Друэн.

Агентство сообщило, что участок Bellechasse лучше всего соответствовал потребностям STM.

3 декабря STM проводит еще одну общественную информационную сессию, на которой жителям предлагается поделиться своим мнением о будущей вентиляционной станции.

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