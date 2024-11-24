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Новости Испытания мозгового импланта Neuralink впервые проведут в Канаде
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Испытания мозгового импланта Neuralink впервые проведут в Канаде

Степан Артемьевский Ноя 24, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Испытания мозгового импланта Neuralink впервые проведут в Канаде отключены 2 Views

По информации пресс-службы University Health Network (UHN), впервые процедура будет осуществлена в Канаде. Испытания будут включать в себя процесс имплантации устройства.

 

UHN получила одобрение от Министерства здравоохранения Канады для выполнения этой процедуры.

Основная цель тестирования заключается в оценке безопасности самого импланта и используемого хирургического робота, а также в изучении возможностей беспроводного компьютера, который поможет людям с параличом управлять устройствами силой мысли.

Кевин Смит, генеральный директор UHN, выразил гордость за то, что клиника активно участвует в нейрохирургических исследованиях.

Андрес Лозано, заведующий кафедрой нейрохирургии в UHN, отметил, что данная операция может значительно изменить и улучшить жизни пациентов с ограниченными возможностями.

Ранее специалисты Neuralink успешно внедрили чип Telepathy в мозг человека, что позволило осуществлять управление цифровыми устройствами с помощью мыслей.

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