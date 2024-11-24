МУС просит арестовать премьер-министра Израиля за военные преступления

Об этом сообщила пресс-служба суда.
«МУС издал ордер на арест Нетаньяху», — информирует сообщение суда в социальной сети X.
Также упоминается, что аналогичный ордер был выпущен в отношении Галланта.
Эти ордера связаны с обвинениями в нарушении международного гуманитарного права в Газе.
Ранее израильские официальные лица высказывали мнение, что Международный уголовный суд может принять решение о выдаче ордеров на арест Нетаньяху.
Они считали, что обвинения могут касаться препятствий в оказании гуманитарной помощи и жестких ответных мер на действия палестинской группировки ХАМАС.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.