МУС просит арестовать премьер-министра Израиля за военные преступления

Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галланта за подозрения в военных преступлениях, связанных с конфликтом в Газе.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

«МУС издал ордер на арест Нетаньяху», — информирует сообщение суда в социальной сети X.

Также упоминается, что аналогичный ордер был выпущен в отношении Галланта.

Эти ордера связаны с обвинениями в нарушении международного гуманитарного права в Газе.

Ранее израильские официальные лица высказывали мнение, что Международный уголовный суд может принять решение о выдаче ордеров на арест Нетаньяху.

Они считали, что обвинения могут касаться препятствий в оказании гуманитарной помощи и жестких ответных мер на действия палестинской группировки ХАМАС.

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