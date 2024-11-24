Представлен совершенно новый Volkswagen Tiguan

Компания Volkswagen анонсировала нового Tiguan 2025 года.
С переходом на новый модельный год этот популярный кроссовер претерпел значительные изменения и получил обновленную силовую установку.
Под капотом нового Volkswagen Tiguan установлен 2,0-литровый турбомотор EA888, который обладает большей мощностью — 201 л.с. против 184 л.с. у предыдущей модели, в паре с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией.
Новый кроссовер теперь строится на платформе MQB Evo вместо прежней MQB Classic и стал не только более мощным, но и легче на 77 кг.
Внешний вид также изменился: у кроссовера более короткий задний свес, «оквадраченные» колесные арки, обновленная оптика и спойлер.
Базовая версия включает 17-дюймовые колеса, но доступны и опции 19— и 20-дюймовых дисков.
Внутреннее оформление нового Volkswagen Tiguan включает 10,25-дюймовую цифровую приборную панель, 12,9-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы и двухзонный климат-контроль, а также пакет IQ.Drive с адаптивным круиз-контролем и прочими системами безопасности.
Дополнительно предлагаются аудиосистема Harmon Kardon и массажные передние сиденья.
Информация о цене и дате начала продаж Volkswagen Tiguan 2025 года пока отсутствует.
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