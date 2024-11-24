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Представлен совершенно новый Volkswagen Tiguan

Степан Артемьевский Ноя 24, 2024 Новости, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли Комментарии к записи Представлен совершенно новый Volkswagen Tiguan отключены 1 Views

Состоялся премьерный показ свежего Volkswagen Tiguan. Автомобиль был официально запечатлен на фотографиях.

 

Компания Volkswagen анонсировала нового Tiguan 2025 года.

С переходом на новый модельный год этот популярный кроссовер претерпел значительные изменения и получил обновленную силовую установку.

Под капотом нового Volkswagen Tiguan установлен 2,0-литровый турбомотор EA888, который обладает большей мощностью — 201 л.с. против 184 л.с. у предыдущей модели, в паре с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией.

Новый кроссовер теперь строится на платформе MQB Evo вместо прежней MQB Classic и стал не только более мощным, но и легче на 77 кг.

Внешний вид также изменился: у кроссовера более короткий задний свес, «оквадраченные» колесные арки, обновленная оптика и спойлер.

Базовая версия включает 17-дюймовые колеса, но доступны и опции 19— и 20-дюймовых дисков.

Внутреннее оформление нового Volkswagen Tiguan включает 10,25-дюймовую цифровую приборную панель, 12,9-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы и двухзонный климат-контроль, а также пакет IQ.Drive с адаптивным круиз-контролем и прочими системами безопасности.

Дополнительно предлагаются аудиосистема Harmon Kardon и массажные передние сиденья.

Информация о цене и дате начала продаж Volkswagen Tiguan 2025 года пока отсутствует.

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