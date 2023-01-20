Канада стала мировым лидером по пересадке органов жертв эвтаназии

Канада пересадила больше всего органов от жертв эвтаназии в 2021 году, следует из результатов круглого стола по трансплантации органов после эвтаназии, сообщил 18 января сайт The Post Millenial.

Журналисты представили вниманию публики результаты, опубликованные в Американском журнале трансплантации 13 сентября 2022 года, но не получившие тогда должного общественного резонанса.

Опубликованная статья является первой, где анализируются трансплантаты органов от пациентов с эвтаназией, поскольку практика эвтаназии среди населения увеличивается. На круглом столе обсуждались данные за 2021 год.

Канадский институт медицинской информации заявляет, что на этот новый способ получения органов теперь приходится 6% всех трансплантаций от умерших в Канаде в 2021 году. В период с 2016 года, когда эвтаназия стал легальной в Канаде, по 2021 год половина мировых трансплантаций от пациентов после эвтаназии были выполнены врачами в Канаде. В Канаде было выполнено 185 таких трансплантаций, а в мире — 355.

Артур Шафер, директор Центра профессиональной и прикладной этики в Университете Манитобы, сказал CTV News, что он считает сильные позиции Канады на этом фронте беспроигрышными. Он назвал сдачу пациентом тела на органы «прекрасной возможностью для тех, кто стоит перед лицом смерти, сделать что-то значимое из конца своей жизни».

Доктор Йоханнес Малдер, один из авторов статьи, сказал, что одна из проблем, которая привела его к этому исследованию, заключается в том, что пациенты могут быть принуждены к эвтаназии для увеличения доступности доноров органов.

Трудо Лемменс, профессор права и политики в области здравоохранения в Университете Торонто, разделяет аналогичные опасения, указывая на статистику, которая показывает, что более трети канадцев, прошедших эвтаназию, заявили, что они были «обузой для семьи, друзей или опекунов».

«Я обеспокоен тем, что люди, которые борются с отсутствием чувства собственного достоинства и самоуважения, могут быть вынуждены рассматривать это как возможность что-то значить», — сказал он CTV News.

Недавно правительство Канады подверглось критике за то, как предлагается эвтаназия. В прошлом году было несколько случаев, когда канадским ветеранам, в том числе одному паралимпийцу, предлагали эвтаназию в качестве альтернативы другим методам лечения. В прошлом году мужчина из Онтарио подал заявку на эвтаназию, потому что он был на грани потери своего дома, и заявил, что скорее умрет, чем станет бездомным.