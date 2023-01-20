Обвиненный в убийстве Джорджа Флойда полицейский подал апелляцию

Рассмотрение апелляции Дерека Шовена началось в Апелляционном суде Миннесоты, сообщил 18 января телеканал Fox News.

Адвокат Шовена просил отменить обвинительные приговоры в убийстве Джорджа Флойда из-за предполагаемых юридических и процессуальных ошибок, препятствовавших справедливому судебному разбирательству.

Аргумент, выдвинутый адвокатом Шовена Уильямом Морманом, заключается в том, что из-за досудебной огласки, которая была более обширной, чем в любом другом судебном разбирательстве в истории Миннесоты, судья должен был перенести судебное разбирательство и изолировать присяжных на весь срок расследования и суда.

Морман утверждал, что широко разрекламированные в СМИ беспорядки, объявление о выплате городом компенсации в размере $27 млн семье Флойда во время отбора присяжных, беспорядки и усиленная охрана здания суда — это лишь некоторые из факторов, которые, как утверждается, привели к несправедливому приговору.

Адвокат также заявил, что судья округа Хеннепин Питер Кэхилл, вынесший приговор Шовену, неправомерно исключил доказательства, которые помогли бы делу Шовена. Кроме того, адвокат обвинил прокуроров в неправомерных действиях.

Прокуроры, в том числе помощник генерального прокурора штата Мэтью Франк и бывший исполняющий обязанности генерального солиситора США Нил Катьял, в своей записке утверждали, что права Шовена не были ущемлены.

Они утверждают, что судья Кэхилл предпринял достаточные шаги, чтобы обеспечить беспристрастность присяжных и скрыть их от внешнего влияния, чтобы их изоляция не требовалась. Они также заявляют, что повсеместность досудебной огласки по всему штату сводила на нет необходимость изменения места проведения суда.

Телеканал указал, что даже если Шовен выиграет апелляцию на приговор штата, его федеральный приговор, вероятно, останется в силе.

Ожидается, что Апелляционный суд Миннесоты ответит на апелляцию в течение 90 дней.

Напомним, Шовен был приговорен к 22 с половиной годам заключения после того, как был признан виновным в убийстве второй степени, убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве второй степени в связи со смертью Джорджа Флойда 25 мая 2022 года. Шовен удерживал Флойда на земле, прижимая коленом его шею.

Шовен признал себя виновным по отдельному федеральному обвинению в нарушении гражданских прав, что привело к приговору к 21 году лишения свободы в федеральной тюрьме, который он отбывает одновременно в Аризоне вместе с приговором штата.