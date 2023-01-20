В Канаде сняли обвинения с убивших посетительницу больницы из-за маски

Суд канадской провинции Онтарио закрыл дело о непредумышленном убийстве посетительницы больницы из-за отказа носить маску, которое должно было начаться в мае, сообщил 17 января сайт The Post Millenial.

Обвинения в смерти человека никому предъявлены не будут. Видеокадры части инцидента опубликованы и доступны общественности, но не вызвали никакого резонанса.

Даниэль Стефани Уорринер умерла после инцидента с охранниками в больнице в мае 2020 года. Видео с места происшествия (вестибюля больницы в Торонто) показывает Уорринер в медицинском халате с маской на подбородке. Ей сказали надеть маску на нос, после чего к ней подошла охрана.

Видеокамера зафиксировала, что после препирательств и отказа страдающей дыхательной недостаточностью женщины надеть маску охранник толкнул ее на стену. Затем камера отворачивается от места происшествия и через несколько минут Уорринер увозят на кресле-каталке, при этом ее поза неестественна, а ноги волочатся по земле. Через 16 дней она умерла в больнице.

В отчете коронера указано, что она умерла от повреждения мозга вследствие недостатка кислорода из-за «удушья, связанного с ограничением свободы, вызванного борьбой и напряжением». Было установлено, что ее хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), не позволявшая ей нормально дышать, могла стать одним из факторов, приведших к летальному исходу.

«Если бы не ее общение с обвиняемыми, мисс Уорринер, вероятно, была бы жива сегодня», — сказал патологоанатом во время предварительного слушания.

Охранникам, 42-летней Аманде Рохас-Сильва и 35-летнему Шейну Хатли, после инцидента были предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве и преступной халатности, но судья заявил, что улик недостаточно для привлечения их к суду. Затем обвинения с них были сняты, а дело закрыто.

Сначала охранники утверждали, что страдающая ХОБЛ женщина, которая к тому же ниже ростом каждого из охранников, напала на них, но позже выяснилось, что охранники лгали. «Г-н Хатли дошел до того, что заявил, что г-жа Уорринер нанесла несколько ударов руками и ногами по лицу г-жи Рохас-Сильва и пинала ее ногами», — говорится в судебном документе.

«Позже г-н Хатли начал рыдать и признал, что не был правдив в отчете, сказав: „Мне очень жаль. Я бы никогда не сказал то, что сказал там, если бы знал, что есть видео“», — говорится в документах суда.

Отметим, что технически смерть Уорринер отличается от случая Джорджа Флойда: охранники больницы не имели никаких полномочий применять силу против посетительницы больницы, тогда как Флойд был рецидивистом и полиция задерживало его по сигналу о фальшивой банкноте.