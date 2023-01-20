Канада начала переманивать ирландских медиков на фоне кризисов в странах

Дебаты о том, как удержать медицинский персонал в стране, начались в Ирландии после известий о том, что министр здравоохранения Канады направляется в республику для вербовки медиков, 17 января пишет The Irish Independent.

Канадский министр возглавляет команду из 11 рекрутеров, которые намерены вербовать как канадских специалистов, переехавших в Ирландию, так и ирландских врачей. Это происходит на фоне кризиса в здравоохранении Ирландии, где из-за больших уровней заболеваемости респираторными заболеваниями не хватает мест в больницах и врачей.

В ответ на вопрос депутата парламента, имеют ли выпускники ирландских медицинских вузов и школ обязательства работать в стране после выпуска, исполнительный директор Службы здравоохранения Ирландии (HSE) Стивен Малвани ответил, что предпочитает заинтересовывать сотрудников.

«Мы, как и вы, предпочитаем поощрять их, а не заставлять, потому что это приносит свои проблемы», — заявил он депутатам и сенаторам парламента. В частности, в HSE идет работа по увеличению штата и дополнительному обучению персонала, сообщил Малвани.

Напомним, в Ирландии наблюдается перегруженность больниц. Статистика по очередям в больницы, когда пациенты вынуждены ожидать своей койки лежа в коридоре на каталке несколько раз превышали рекордные показатели.

Также из-за нехватки мест в больницах и специалистов, около 10% граждан страны стоят в очередях на плановые процедуры или диагностические приемы. Некоторые стоят в таких очередях более года.

Стоит отметить, что ирландских медиков активно сманивают также в Австралию. В Дублине, возле больницы, был размещен рекламный щит с приглашением для медицинских работников отправиться в австралийский штат Виктория.