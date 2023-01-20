Недвижимость: Стабильность цен ожидается к 2023 году

После двух довольно насыщенных лет рынок недвижимости вполне может стабилизироваться в нынешнем году. По крайней мере, это то, что прогнозирует риэлторская фирма Royal LePage.

Согласно прогнозам, средняя цена дома на одну семью в большом Монреале должна снизиться на 2.5%, в то время как цена кондоминиумов должна снизиться на 1.5%. Повышение процентных ставок, вызванное повышением ключевой ставки Банком Канады, объясняет эту тенденцию.

« Если сравнивать цены с предыдущим годом, то в первом квартале 2023 года ожидается более значительное снижение цен на недвижимость», – говорит г-н Фил Сопер, президент и главный исполнительный директор Royal LePage. « Мы ожидаем, что цены будут постепенно снижаться по сравнению с предыдущим годом, от недели к неделе в третьем и четвертом кварталах, что позволит стоимости недвижимости в стране завершить год с практически стабильным изменением», добавляет президент.

« Большая часть коррекции цен уже позади, но мы ожидаем, что цены продолжат незначительно снижаться в первой половине года, чтобы увидеть скромный отскок во второй половине, как только процентные ставки стабилизируются. Тогда мы ожидаем, что многие покупатели, которые заняли выжидательную позицию, вернутся на рынок»,-продолжает он.

В ожидании улучшения экономической ситуации семьи будут продолжать искать решения, позволяющие справиться с сокращением дискреционного бюджета. Следовательно, Royale LePage ожидает, что кондоминиум станет одним из вариантов, рассматриваемых из-за его относительной доступности. Ожидается, что сегмент домов на одну семью пострадает несколько сильнее, учитывая, что больше всего пострадают объекты недвижимости, наиболее ценившиеся во время пандемического жилищного бума, однако объекты начального уровня в этом сегменте остаются недоступными для многих, и в основном для первых покупателей.

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Ольга Успенская

Риэлтор с 20-ти летним опытом работы