KartinaTV рекомендует к просмотру

Лучшие видеотеки в подписке KartinaTV предлагают огромное количество качественных фильмов, сериалов, развлекательных шоу и поистине увлекательных проектов, особенно в этот праздничный период!

В ближайшее время мы рекомендуем обратить внимание в видеотеках на следующие премьеры:

Видеотека more.tv – Сериал «Жена олигарха». Новый сезон!

В видеотеке more.tv стартует новый сезон комедийного сериала «Жена олигарха» с Еленой Подкаминской и Игорем Верником в главных ролях. Вернику, правда, достанется не так уж и много эфирного времени, так как его персонаж – влиятельный олигарх – неожиданно пропадает, оставляя свою супругу Альбину одну с детьми без денег. Героине приходится покинуть шикарную жизнь в Лондоне и вернуться в родной городок Добруйск, расположившийся где-то далеко за Уралом. Ей необходимо вернуть к жизни убыточный завод по производству кирзовых сапог, который активно стремится к банкротству. Справится ли Альбина с таким вызовом, особенно на фоне недовольства местных жителей?

Видеотека more.tv – Мультсериал «Дракоша Тоша»

Этот невероятно добрый и красочный мультсериал порадует юных зрителей весёлыми песнями, шутками и увлекательными историями. У маленьких панд Няши и Яши появляется новый друг. Им становится дракончик Тоша – игрушка, оживающая, когда взрослые не видят. Благодаря баночке с магическими мыльными пузырями трое героев могу отправиться в любое место: от загадочного «подкроватья» до самой Луны. Вдобавок, герои рассказывают зрителям о том, как совладать с ночными страхами, кто такие солнечные зайчики и т.д.

Видеотека Premier – Фильм «СамоИрония судьбы». Премьера!

Видеотека Premier представляет премьеру музыкально-пародийного фильма «СамоИрония судьбы» с участием звёзд шоу-бизнеса и популярных российских комиков. Михаил Галустян, Сергей Жуков, Павел Воля, Ольга Бузова, Тимур Батрутдинов, Демис Карибидис, Клава Кока, Азамат Мусагалиев, Гарик Мартиросян, Ольга Серябкина и многие другие – все они собираются в новогоднюю ночь, чтобы показать пародии на самые запоминающиеся эпизоды из любимых советских комедий, иностранных сериалов и музыкальных клипов прошлого года.

Видеотека START – Фильм «На выдохе». Премьера!

Видеотека START предлагает посмотреть новую драматическую ленту под названием «На выдохе». В центре внимания оказывается выросшая в детдоме Саша. Героиня уже живет самостоятельно и мечтает стать врачом. Однако в данный момент у неё нет финансовой возможности воплотить мечту в реальность, поэтому она полностью фокусируется на карьере в сфере боёв без правил. Однажды Сашу нанимают сиделкой к парню на инвалидном кресле, и это знакомство станет поворотным моментом для них обоих.

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Если вы желаете смотреть Kartina Canada на телевизоре, выберите для себя телевизионную приставку. Она очень просто подключается к интернету и Вашему телевизору. Мы поддерживаем как устаревшие, так и новейшие типы телевизоров. Мягкое кресло, горячий чай и пульт дистанционного управления 200 каналами из России и стран СНГ – вот что необходимо для каждого семейного очага.

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