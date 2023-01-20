С очередным Новым 2023 годом, друзья! На сей раз, с китайским, с Лунным, с годом Кролика.

В этом году Новый год по Лунному календарю начинается 22 января. И это год Кролика. Отмечается, как всегда, с размахом.

Кролик — четвёртый по ранжиру зодиакальный знак в так называемом китайском календаре. Он олицетворяет красоту, успех, везение, доброту. И вот наступает год Кролика. Вдруг и на самом деле год станет добрым? Ну, а вдру? Мало ли, что случается. В конце концов, предыдущий год был годом Тигра, и ему соответствовал.

Лунный Новый год празднуется, конечно, не только в Китае. Его справляют в Корее, в Сингапуре, во Вьетнаме. Да и во всём мире сообщества и землячества выходцев из стран Азии торжественно отмечают этот праздник многочисленными парадами, фестивалями, фейерверками, концертами. Вечером собираются семьи, посидеть, поговорить, напомнить друг другу о себе.

Монреаль не исключение, разумеется. В Китайском квартале, на площади Sun-Yat-Sen, названной в честь выдающегося китайского политика, с 20 по 22 января пройдёт традиционный Весенний фестиваль.

21 января состоится праздничный парад. Маршрут — улица La Gauchetière. В ходе парада, как обычно, будут танцы, включая знаментый Танец Дракона. А на следующий день в китайском квартале отдельно будут продемонстрированы самые разные танцы, от повтороного Танца Дракона до Танца Льва и Танца Феникса. В Китайском саду (официальное название – Сад мечты) — часть Ботанического сада Монреаля, как обычно, пройдёт фестиваль Света.

В день Лунного Нового года отмечается начало нового года по лунному календарю, этот день как бы означает окончание зимы и начало весны. По легенде, в древние времена в день окончания зимы из морской пучины появлялся ненасытный прожорливый зверь, который поедал жителей прибрежных деревень, но люди нашли способ борьбы с ним — оказалось, зверь не любит света, грохота, фейрверков.. Вот с тех пор эти элементы и сопровождают начало нового года.

Уже давно Лунный год празднуется как бы двояко — годы отмечаются по Грегорианскому календарю, а наступление первого месяца — по лунному. То есть, до 22 января мы живём ещё в году Тигра, и только потом наступает год Кролика. Каждый год день начала лунного года меняется (примерно, как и с Пасхой), иногда он начинается даже 5 февраля. Но в этом году Новый год пришёлся на 22 января.

Одним словом, с Новым годом, с годом Кролика. Можно есть морковку, капусту, пить воду. Хм… Да ладно, смело подходим к мероприятию, ломаем устаревшие традиции, едим всё, что выставлено на столе, и пьём тоже! Не забудьте поздравить соседей и коллег — выходцев из Китая, Вьетнама и других тамошних стран. Им будет приятно.