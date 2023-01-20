Флагу Квебека исполняется 75 лет. Жителей призывают праздновать годовщину

Праздничные торжественные церемонии по всему Квебеку в связи с круглой годовщиной – 75 лет флагу Квебека.

Ровно 75 лет назад, в 15 часов 21 января 1948 года, с башни Парламента Квебека был снят британский флаг, после чего взвился квебекский — сине-белый, с четыремя белоснежными лилиями на синем фоне.

21 января по всему Квебеку пройдут торжественные церемонии чествования флага — мэры и правления муниципалитетов поднимут флаг собственноручно под звуки оркестров. Торжественные церемонии пройдут и во многих ассоциациях, в организациях, перед которыми обычно вывешены флаги.

Жителей Квебека правительство, ряд партий и общественных организаций призвали в этот день вывесить флаги на флагштоках перед домами или на стенах, на автомашинях, в окнах.

Символика флага Квебека проста — белый цвет креста символизирует христианскую религию. Белый цвет напоминает и о связях с Францией, где он символизирует сегодня верность многовековым традициям (раньше он был цветом французских монархов). О “французскости” же говорят и лилии. Синий цвет — официальный цвет Квебека.

По протоколу флаг, как правило, поднимается по утрам и спускается с наступлением темноты, причём подъём и спуск флага должны проходить без спешки, торжественно. За прошедшие годы флаг немного менялся — в основном изменения касались расположения и формы лилий (листики то смотрели вверх, то в стороны, то их кончики стали направлены вниз). Немного изменился и оттенок синего цвета — от светло-голубого он стал тёмно-синим.

Так что, ещё один праздник на носу, который на сей раз совпадает с годом Кролика. И правильно! Чем больше хороших праздников, тем лучше. И пусть флаги вывешиваются в честь добрых событий, в честь мира, а не прославляя войны и насилия.