Учёным удалось впервые в истории изменить направление молнии лазерным лучом

Успех учёных-физиков – впервые удалось перенаправить молнию, изменив её траекторию.

Впервые учёным удалось добиться, казалось бы, невиданного результата — выпущенный по молнии лазерный луч сумел изменить траекторию молнии и отклонить её от места, куда та попала бы, если бы не луч-перехватчик.

До сего дня молнии — одно из самых опасных природных явлений. Каждую секунду на планете возникает от 40 до 120 молний (не считая района Кататумбо в Венесуэле, где каждый день, вот уже много веков подряд, в день ударяют тысячи молний). Каждый год во всём мире погибают от молний более четырёх тысяч человек, возникает сотни пожаров, наносится материальный ущерб в миллиарды долларов.

Да, от молний помогают громоотводы, спору нет. Но они далеко не всегда надёжны (достаточно вспомнить гигантский пожар нефтехранилища на Кубе прошлой осенью, когда сложная система громоотводов не сумела спасти склады горючего от постоянных ударов молний во время жуткой грозы).

Были попытки «обуздать» грозовые тучи и ликвидировать молнии до создания условий для их появления, но единственным «положительным» результатом этих многлетних исследований стало понимание того факта, что пока мы не в силах затушить грозу в зародыше.

И вот учёным впервые удалось справиться с молниями, перенаправив их в безопасное для людей место. На горе Сантис, на северо-востоке Швейцарии, был установлен мощный лазер, который нанёс лучевой удар по молнии в момент её появления и успешно изменил траекторию этой молнии. Эксперимент был повторён десятки раз. Каждый раз лазерные устройства, защищающие местность от молний, успешно отражали их атаки, сбивая те с траектории и направляя в выделенные места.

Исследования проводились учёными шести научно-исследовательских институтов, в первую очередь швейцарской группы Прикладной физики из женевского университета и Лаборатории прикладной оптики Политехнического училища Парижа. Работа велась несколько лет и вот, наконец, достигнут чёткий результат. Молнии теперь возможно не просто притягивать, как делают громоотводы (часто не справляясь с задачей), а успешно отводить их за километры от района, в котором бушует гроза.

Надо заметить, что первые эксперименты проводились ещё почти 20 лет назад в США, но тогда они закончились неудачей — машина чаще не успевала среагировать на молнию, технология была несовершенна, но сегодня все, без исключения, молнии, которые направлялись на телекоммуникационну выщку на горе Сантис, были отклонены и «сбиты» (эта вышка известна тем, что во время гроз в неё ударяет иногда до ста молний в течение одной грозы.

Вряд ли можно переоценить и значение успеха для целей ПВО — ведь если луч лазера успешно поражает такую «молниеносную» вещь, как молния, то что говорить о всевозможных бомбардирочных дронах, ракетах и прочих снарядах. Так что новый уровень ПВО не за горами, хотя как было бы хорошо, если бы можно было бы думать о защите складов, электростанций, заводов, жилых домов только от молний, а не от поджигателей войн.