Минсельхоз Канады сосредоточится на изменении климата, а не на производстве

Главным приоритетом науки обозначено «устойчивое» сельское хозяйство и изменение климата, а не производство. Сведения из стратегического плана науки министерства сельского хозяйства Канады (Ag Canada) 19 января сообщает сетевое издание The Western Producer.

«Сейчас, более чем когда-либо, устойчивость является и останется ключевым фактором инноваций перед лицом растущих экологических проблем. В условиях надвигающегося климатического кризиса исследования по увеличению производительности не защитят отрасль от изменчивости изменяющейся среды», — говорится в сообщении.

В стратегическом плане говорилось, что старых научных приоритетов больше недостаточно. Этими целями были:

Повышение производительности сельского хозяйства.

Улучшение экологических показателей.

Повышение качества продукции.

Устранение угроз сельскохозяйственной и продовольственной производственно-сбытовой цепочке.

Новые цели науки звучат так:

Смягчить последствия изменения климата и адаптироваться к ним.

Повышение устойчивости агроэкосистем.

Продвижение экономики замкнутого цикла с условием прибыльности.

Ускорение цифровой трансформации сельского хозяйства и агропродовольственной отрасли.

Пресс-секретарь министра сельского хозяйства Канады Мари-Клод Бибо заявила, что изменение научной стратегии исходит от руководства, в том числе от помощника заместителя министра по науке и технологиям Жиля Сендона.

Минсельхоз Канады не консультировался с фермерскими организациями и лидерами сельского хозяйства перед изменением научных приоритетов.

Мы не стали проводить дополнительные консультации. Мы просто использовали информацию, полученную отделом… во время разработки структуры (Устойчивое канадское сельскохозяйственное партнерство)», — сообщила Мари-Клод Бибо.

Стратегический план развития науки обнародован несколько месяцев назад. Большинство исследователей, подотчетных министерству сельского хозяйства Канады, пытаются понять, как он повлияет на их работу.

В последней стратегии говорится, что ученые канадского минсельхоза должны рассматривать цели, выходящие за рамки сельского хозяйства и производства продуктов питания. Они должны сосредоточить свои исследования на «грандиозных задачах».

Сендон отметил, что смещение научных целей не может принести в жертву рентабельность сельскохозяйственного сектора: «Вы не можете найти решение проблемы климата без существующей производственной системы. Мы должны проявить изобретательность».