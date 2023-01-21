Минсельхоз Канады сосредоточится на изменении климата, а не на производстве

«Сейчас, более чем когда-либо, устойчивость является и останется ключевым фактором инноваций перед лицом растущих экологических проблем. В условиях надвигающегося климатического кризиса исследования по увеличению производительности не защитят отрасль от изменчивости изменяющейся среды», — говорится в сообщении.
В стратегическом плане говорилось, что старых научных приоритетов больше недостаточно. Этими целями были:
Повышение производительности сельского хозяйства.
Улучшение экологических показателей.
Повышение качества продукции.
Устранение угроз сельскохозяйственной и продовольственной производственно-сбытовой цепочке.
Новые цели науки звучат так:
Смягчить последствия изменения климата и адаптироваться к ним.
Повышение устойчивости агроэкосистем.
Продвижение экономики замкнутого цикла с условием прибыльности.
Ускорение цифровой трансформации сельского хозяйства и агропродовольственной отрасли.
Пресс-секретарь министра сельского хозяйства Канады Мари-Клод Бибо заявила, что изменение научной стратегии исходит от руководства, в том числе от помощника заместителя министра по науке и технологиям Жиля Сендона.
Минсельхоз Канады не консультировался с фермерскими организациями и лидерами сельского хозяйства перед изменением научных приоритетов.
Мы не стали проводить дополнительные консультации. Мы просто использовали информацию, полученную отделом… во время разработки структуры (Устойчивое канадское сельскохозяйственное партнерство)», — сообщила Мари-Клод Бибо.
Стратегический план развития науки обнародован несколько месяцев назад. Большинство исследователей, подотчетных министерству сельского хозяйства Канады, пытаются понять, как он повлияет на их работу.
В последней стратегии говорится, что ученые канадского минсельхоза должны рассматривать цели, выходящие за рамки сельского хозяйства и производства продуктов питания. Они должны сосредоточить свои исследования на «грандиозных задачах».
Сендон отметил, что смещение научных целей не может принести в жертву рентабельность сельскохозяйственного сектора: «Вы не можете найти решение проблемы климата без существующей производственной системы. Мы должны проявить изобретательность».